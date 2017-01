Dosarul ”Arhimede”: Meditaţiile, subiect tabu întrucât sunt prestate ”la negru” - referat procurori

Procurorii arată în ordonanţa prin care au pus sub invinuire 48 de cadre didactice în dosarul privind organizarea concursului Arhimede că meditaţiile sunt subiect tabu întrucât sunt prestate ”la negru” şi pentru că legea interzice profesorilor să facă meditaţii cu elevii de la şcolile în care predau. Pe 6 mai, magistrații Curţii de Apel Bucureşti au pus sub învinuire 48 de cadre didactice, iar în 19 mai în acest caz au avut loc mai multe percheziţii, profesorii fiind chemați la Parchet pentru audieri și pentru a le fi aduse la cunoștință acuzațiile. În ordonanţa de punere sub învinuire anchetatorii arată, în preambul, că ”de mulţi ani, meditaţiile private acordate elevilor sunt subiect tabu în România, pe de o parte din cauză că această activitate este prestată «la negru» de teama impozitării, iar pe de altă parte Codul de Etică al Cadrelor didactice le interzice profesorilor să facă meditaţii cu elevii din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea”. ”Cu toate acestea, fenomenul se desfăşoară nestingherit, părinţii scot din buzunar sume de bani doar pentru participarea la concursurile şcolare organizate pentru cei mici. Această adevărată «mină de aur» pentru organizatori nu-i ajută prea mult pe copii: multe dintre aceste concursuri private nu sunt autorizate, Ministerul Educaţiei nu are cunoştinţă de conţinutul materiei abordate, ba, mai mult, aceştia organizează cursuri contra cost în spaţiile unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu acordul directorilor şi, implicit, adjuncţilor care participă la luarea unor decizii în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos patrimonial”, mai notează procurorii în documentul citat. Potrivit acestora, ”părinţii trebuie să facă eforturi financiare importante în fiecare an, iar concursurile sunt doar una dintre cheltuielile la care şcoala îi obligă, alături de fondul clasei şi manualele alternative”. Procurorii vorbesc despre mecanismul de fraudare şi de producere a banilor negri în segmentul de învăţământ şi precizează că ar exista indicii că, pe lângă evaziunea fiscală făcută de diverse asociaţii şi fundaţii, s-au comis şi fapte de corupţie care au ajutat la perfectarea mecanismului infracţional.