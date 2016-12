Dot-Marie Jones şi-a fracturat un picior

Actriţa americană Dot-Marie Jones, una din vedetele popularului serial de televiziune ”Glee”, şi-a fracturat piciorul stâng, vineri, chiar în faţa casei sale. Aşa că actriţa în vârstă de 47 de ani a fost nevoită să renunţe să poarte o rochie de seară la premiera filmului “Glee: The 3-D Concert”. Dot-Marie a venit în pantaloni şi deplasându-se cu ajutorul cârjelor, fiind mulţumită că umflătura piciorului începe să se retragă. Accidentul o va împiedica să apară într-o ţinută de gală şi la decernarea premiilor Emmy, luna viitoare. ”Va trebui să regândesc ce voi purta. Categoric voi avea un costum cu pantaloni sau ceva asemănător. Nu sunt genul care să poarte rochie. Nu am mai purtat una de când am fost nevoită şi asta cred că de la absolvire”, a declarat actriţa. În ciuda a peste 20 de ani carieră, Dot-Marie Jones a primit prima nominalizare la premiile Emmy, graţie rolului din serialul ”Glee”.