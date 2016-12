Două accidente, cinci victime

„AM INTRAT ÎN DERAPAJ” Cinci persoane au fost rănite, ieri după-amiază, pe şoselele din judeţul Constanţa, în urma a două accidente rutiere care au avut loc la interval de câteva minute, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum. Primul dintre ele s-a petrecut, în jurul orelor 13.00, în apropierea localităţii Satu Nou. Potrivit anchetatorilor, Marian Cărăbăneanu, de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, înmatriculat P 2526 AP, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C, dinspre municipiul Medgidia către Cernavodă. În apropierea localităţii Satu Nou, într-o curbă, acesta a pierdut controlul maşinii şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism marca Daewoo Matiz, înmatriculat CT 80 LMM, condus regulamentar, dinspre Cernavodă către Medgidia, de Mihaela Lulea, de 32 de ani. „Nu aveam viteză în momentul în care s-a întâmplat totul. Dintr-o dată, însă, am intrat în derapaj. Am încercat să redresez maşina, dar nu am mai avut cum, m-am răsucit pe şosea şi am intrat în acel Matiz”, a declarat Marian Cărăbăneanu, şoferul BMW-ului. În urma impactului, trei persoane au fost rănite: Mihaela Lulea, şoferiţa Matiz-ului, Mihaela Cănciulescu, de 31 de ani, aflată pe scaunul din dreapta faţă al Matiz-ului şi Cristian Vagă, de 32 de ani, pasager în BMW. Pentru scoaterea şoferiţei din Matiz-ul distrus a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”. Victimele au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Ca urmare a accidentului, traficul rutier în zonă s-a desfăşurat cu dificultate timp de mai bine de o oră.

CARAMBOL Trei minute mai târziu, în municipiul Constanţa s-a produs un accident rutier tras la indigo, în care au fost rănite două persoane. Poliţiştii de la Rutieră spun că Alexandru P., de 21 de ani, a condus un autoturism marca Ford pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre strada Baba Novac spre bulevardul Tomis. La un moment dat, spun anchetatorii, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul umed, acesta a pierdut controlul maşinii, a pătruns pe sensul opus şi a acroşat un autoturism marca Hyundai, la volanul căruia se afla Maria L., de 30 de ani. După impact, Ford-ul a fost proiectat într-un Logan care era oprit la semafor. În urma carambolului rutier, şoferiţa Hyundai-ului şi o pasageră aflată pe scaunul din dreapta faţă al maşinii au fost rănite şi transportate cu ambulanţele la spital. Oamenii legii i-au testat pe cei trei conducători auto cu aparatul Drager, însă rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare pentru vătămare corporală din culpă.