Două accidente mortale în trei ore

Două accidente mortale au avut loc seara trecută pe străzile Constanței. Primul incident s-a petrecut pe DN 39, în localitatea Eforie Nord, în jurul orei 23.00. Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină. Victima a traversat prin loc nepermis și fără să se asigure. Cea de-a doua tragedie s-a petrecut în jurul orei 2.00, pe strada Soveja, din municipiul Constanța. Un motociclist de 26 de ani a pierit sub roțile unui autoturism. Tânărul a pierdut controlul motocicletei, a intrat într-un stâlp de beton, iar în urma impactului a fost aruncat direct sub roțile unei mașini care circula regulamentar. Pentru a scoate victima de sub autoturism a fost nevoie de un echipaj de la descarcerare.