Două angajate ale CJ Iaşi, reţinute în dosarul în care este audiat şi Cristian Adomniţei

Şefa Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din CJ Iaşi, Teodora Jinga, şi şefa Serviciului Proiecte şi Parteneriate, Carmen Irimescu, au fost reţinute pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă, în dosarul în care este audiat şi şeful instituţiei, Cristian Adomniţei. Cele două angajate ale Consiliului Judeţean Iaşi, Teodora Jinga şi Carmen Irimescu, au fost reţinute pentru 24 de ore, de către procurorii DNA Iaşi, pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă, în dosarul în care este audiat şi şeful instituţiei, Cristian Adomniţei. De asemenea, a fost reţinută şi Letiţia Popa, care este administratorul firmei "Laser Co" SRL, au declarat surse judiciare. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, se află în sediul DNA Serviciul Teritorial Iaşi, pentru audieri, el susţinând că a fost chemat să dea declaraţii în faţa procurilor şi că are sentimentul că este "singurul din sat care nu ştie ce se întâmplă în jurul său". "Am fost chemat la audieri şi aştept pe hol. Nu am fost ridicat din trafic. Am sentimentul acela că sunt singurul din sat care nu ştie şi nu înţelege ce se întâmplă în jurul său", a spus Adomniţei.