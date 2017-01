Două campioane mondiale deschid sferturile de finală

Primul meci din sferturile de finală ale Mondialului brazilian programează şi cel mai echilibrat duel, între două foste campioane mondiale - Franţa (1998) şi Germania (1954, 1974 şi 1990). Totuşi, acestea s-au întâlnit numai de trei ori la turneele finale de Campionat Mondial, de fiecare dată în... semifinale! Franţa s-a impus o singură dată, în 1958, în Suedia, scor 6-3 (patru goluri marcate de Just Fontaine), în timp ce Germania a câştigat ultimele două confruntări, 5-4, după lovituri de la 11 m, în Spania, în 1982 (3-3 după 120 de minute), şi apoi 2-0 (Brehme şi Voeller) în semifinalele CM din 1986, în Mexic. În istoria confruntărilor directe, Franţa are unsprezece victorii faţă de opt alte Germaniei, alte şase meciuri încheindu-se la egalitate. Meciul din această seară, care va începe la ora 19.00 (în direct la TVR 1), se va disputa pe “Estadio do Maracana” din Rio de Janeiro. Iar confruntarea nu are, cu siguranţă, o favorită, ambele formaţii arătând atât plusuri, cât şi minusuri. Germania a fost mult mai pragmatică în partidele de până acum, preferând rezultatul înaintea oricărui spectacol, în timp ce Franţa a lăsat impresia în multe rânduri că a apăsat pe acceleraţie doar cât a fost nevoie. Antrenorul Joachim Low a anunţat că şase jucători au probleme medicale, fără să precizeze însă şi cine sunt aceştia. Singura absenţă certă din cauza unei accidentări este cea a lui Mustafi, dar în locul său ar fi revenit oricum Mats Hummels, recuperat după o răceală care l-a împiedicat să evolueze împotriva Algeriei. Şi Varane s-a confruntat cu probleme medicale la începutul săptămânii, dar fundaşul lui Real Madrid va fi apt până la ora meciului. Franţa s-a numărat printre puţinele formaţii care s-au impus în optimi după 90 de minute, însă victoria cu Nigeria a fost umbrită puţin şi de unele decizii favorabile ale arbitrului. Va fi un duel interesant şi între doi dintre golgheterii acestui turneu final, Thomas Muller, respectiv Benzema.

Echipele probabile - Franţa (antrenor Didier Deschamps): Lloris - Debuchy, Koscielny, Varane (M. Sakho), Evra - Pogba, Cabaye, Matuidi - Valbuena, Benzema, Griezmann; Germania (antrenor Joachim Low): Neuer - J. Boateng, Mertesacker, Hummels, Howedes - Lahm, Schweinsteiger (S. Khedira) - Kroos, M. Ozil, Goetze - T. Muller. Arbitri: Nestor Pitana (Argentina) - Hernan Maidana (Argentina) şi Juan Pablo Belatti (Argentina), rezervă: Jonas Eriksson (Suedia).