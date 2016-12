Două concerte ce vor fi susţinute de Prince, sold out în aproape opt minute

Cîntăreţul american Prince este încă un artist foarte apreciat, fapt dovedit duminică, cînd biletele pentru cele două concerte pe care le va susţine la Festivalul de Jazz de la Montreux (Elveţia) s-au epuizat în mai puţin de opt minute de la punerea lor în vînzare. Cele 7.000 de bilete pentru concertele pe care Prince le va susţine la Montreux, la mijlocul lunii, s-au epuizat în doar şapte minute şi 58 de secunde. Prince va cînta în închiderea acestui festival, pe 18 iulie, avînd programate două concerte consecutive. În 2007, Prince a stabilit un alt record, după ce 4.500 de bilete pentru concertul său de la acelaşi festival de la Montreux s-au epuizat în 10 minute. Printre artiştii care vor concerta la ediţia din 2009 a festivalului se numără Black Eyed Peas, Steely Dan, Herbie Hancock, Grace Jones şi B.B. King. Festivalul de Jazz de la Montreux se desfăşoară în perioada 3 - 18 iulie.

Prince, originar din Minneapolis, care a împlinit 51 de ani în iunie, este celebru pentru hituri precum ”Purple Rain” (1984) şi ”Sign O\' The Times” (1987). De asemenea, el este un nonconformist al industriei muzicale, care îşi protejează foarte mult muzica şi imaginea. Începînd din 1978, Prince a lansat 30 de albume, a cîştigat şapte premii Grammy, un Glob de Aur şi un Oscar. Artistul american a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2004.