Două decenii de libertate

Nu-mi vine să cred cât de repede au trecut aceşti ultimi douăzeci de ani şi cât de multe lucruri s-au schimbat în România! Cu două decenii în urmă, în sunetul asurzitor al focurilor de armă, în miros de praf de puşcă şi în uralele mulţimilor se prăbuşea o lume hidoasă, oribilă, numită „epoca de aur”… Urmele lăsate de acea „paranteză comunistă” de 45 de ani din istoria ţării noastre se mai văd încă şi astăzi, deşi destule s-au şters. Totuşi, cred că profeţia lui Brucan este greşită, căci s-ar putea să fie nevoie de cel puţin încă două decenii, ca să uităm, să iertăm şi să schimbăm aproape totul. Cel mai greu va fi să ne schimbăm mentalitatea, iar dovada acestui fapt o reprezintă tocmai nostalgicii acelei perioade nefaste. Exact lor vreau să le răspund aici, acum, mărturisind public că, fie şi în cazul în care astăzi aş fi fost cerşetor şi aş fi stat cu mâna întinsă la capătul unui pod, tot m-aş fi bucurat că sunt liber şi nu i-aş fi invidiat pe cei bogaţi! Libertatea şi sănătatea rămân cele mai preţioase lucruri din viaţa unui om, alături de credinţa în Dumnezeu…

Nu ştiu ce să mai spun în plus, într-o asemenea zi istorică. De fapt, în fiecare an, pe 22 decembrie, mă simt emoţionat şi tulburat, căci am trăit cea mai mare schimbare a vieţii mele şi asta nu voi putea uita niciodată. Voi încheia cu o singură concluzie, pentru că aş dori ca acest editorial să fie cel mai scurt din întregul an, lăsând o clipă de tăcere în amintirea celor care au plătit cu sângele lor nevinovat această libertate de care ne bucurăm noi acum. Noi, românii, acum douăzeci de ani, am primit de la Dumnezeu cel mai frumos dar de Crăciun. Să învăţăm să-l preţuim! Atât…