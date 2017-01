Două derby-uri constănţene

Astăzi, de la ora 18.00, liga a III-a programează partidele etapei a patra. Din cele şase echipe dobrogene din Seria a II-a patru se vor întîlni între ele, la Mangalia şi Constanţa (stadionul Portul) fiind programate derby-uri constănţene. @ Callatis Mangalia - CS Orăşenesc Ovidiu. Revelaţia acestui debut de sezon, CSO Ovidiu, va avea parte de o deplasare infernală în sudul litoralului. Callatis a obţinut abia etapa trecută primul punct în campionat şi nu-şi poate permite să mai piardă puncte, mai ales pe teren propriu. Nici una dintre echipe nu se confruntă cu probleme de efectiv, doar gazdele aşteptînd să vadă suspendarea primită de Petcu (eliminat în etapa a doua). Echipele probabile - Callatis (antrenori Bănică Oprea şi Marian Negoiţă): Avram - Manea, Pănescu, Voicu, Badea - Martonfi, Chelu, Erdinci, Zăgrean - Enis, Bardu; CSO Ovidiu (antrenori Sevastian Iovănescu şi Dumitru Sărăcin): Gîndac - A.Dan, Axinciuc, Poşircă, Voiculescu - Surugiu, Ciuciuleacă, Ciobanu, Della - Curt, Steriu. @ Portul Constanţa - Oil Terminal Constanţa. Cu +3 la "adevăr", Portul primeşte vizita "lanternei roşii". Oil Terminal nu a acumulat nici un punct în acest debut de sezon şi speră să "spargă gheaţa" pe terenul echipei pe care a învins-o săptămîna trecută în Cupa României. Portul nu traversează o perioadă prea fastă, fiind frămîntări la echipă la nivel de conducere. Dacă gazdele nu se confruntă cu nicio problemă de efectiv, Oil îi are pe accidentaţi pe Niţă (probleme la umăr) şi Ţeican (lovitură la tendon), însă ambii sînt recuperabili. Echipele probabile - Portul (antrenori Cristian Cămui şi Dumitru Faitaş): L.Gheorghe - Răvoiu, Frimu, Anghel - Dimcea (Cărbunaru), Banoti, Grămoşteanu, Măciucă - Boraş, Stere, Prodan; Oil Terminal (antrenori Costel Costin şi Nicu Roşca): Drăgulin - A.Ştefan, Leuştean, Cristache, Bică - Comşa, P.Florea, Renţea, A.Tănase - Niţă, Ţeican. @ Dunărea Călăraşi - Aurora Cernavodă. După ce au bifat în runda precedentă primele puncte în campionat, Aurora va evolua pe terenul unei echipe care şi-a anunţat intenţiile de promovare. Partida de astăzi are o însemnătate aparte pentru antrenorul Aurorei, Daniel Rădulescu, care în sezonul trecut a pregătit pe... Dunărea Călăraşi. "Am petrecut o perioadă bună la Călăraşi. Mă voi reîntîlni cu jucători şi conducători cu care am lucrat, cărora le port respect", a declarat Dan Rădulescu. Constănţenii nu-i pot alinia pe Ferenţi (suspendat) şi Curumi (învoit), însă în formula de start ar putea să apară Culeafă, ccare a fost înregimentat de Aurora după ce a fost declarat jucător liber. Antrenorii Rădulescu, Plăcintă şi Rizea ar putea alinia următorul "11": Mina - M.Şerban, Răguşilă, Fugaru, Croitoru, I.Drăgoi - Plăcintă, Şt.Şerban, Culeafă (Onofrei) - Stoian, Bujanschi (Crecan). @ Poli Timişoara - FC Farul II. A doua echipă a Farului evoluează împotriva echipei pregătite de ex-faristul Marcel Abăluţă. Antrenorii Vasile Mănăilă şi Mugurel Cornăţeanu nu au nici un jucător accidentat sau suspendat, însă nu au putut oferi o formaţie probabilă deoarece aşteptau aseară verdictul lui Momcilo Vukotic, care urma să desemneze jucătorii de la echipa mare cedaţi la echipa a doua. @ Celelalte partide ale etapei: Dinamo II - Viitorul Însurăţei, UFC Chitila - Inter Gaz Bucureşti, Steaua II - Phoenix Ulmu, Unirea Slobozia - Dodu Bucureşti, Petrolul Brăila - Rocar Bucureşti.