Două echipe constănţene, de la acelaşi liceu, cîştigătoare la Houston

După extraordinarul succes reputat la NASA, unde Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” a luat premiile I şi II cu cele patru proiecte cîştigătoare - „Orion“, „Ocult”, „Elpis” şi „Adinfinitum“ - elevii mircişti, membri ai Centrului de Cercetări al Elevilor şi Fundaţiei Alumni, urcă din nou pe podium. Cele două echipe, Astoria 1 (Ioana Laura Aanei, Oana Crina Bordaş, Emanuela Bran, Lavinia Brăilescu, Adela Căpîlnaşiu, Viviana Costea, Sevda Memet, Maria Necşulescu, Raluca Rudeanu, Andra Stroe, Daiana Toporău, Marina Vasile) şi Astoria 2 (Alexandru Băbeanu, Gabriel Burceanu, Mihai Caranică, Claudiu Cherciu, Răzvan Ciucă, Mircea Creţu-Stancu, Vlad Grigore, George Mandreşi, Valentin Marcu, Lucian Mocanu, Adrian Nedelea, Gabriel Petrică) au fost coordonate de prof. Ion Băraru. Succesul său şi al elevilor săi se referă, de data aceasta, la International High School Space Settlement Design Competition, cel de-al 14-lea concurs anual „Space Settlement Design Competition”, care constă în simularea unei activităţi de proiectare pentru echipe de liceeni ai viitorului. Simularea, cît mai apropiată de realitate, se referă la experienţa muncii într-o echipă care propune un proiect pentru industria aerospaţială. Echipele participante elaborează proiecte de oraşe în spaţiu cu peste 10.000 de locuitori, intitulate Aşezări Spaţiale sau Colonii Spaţiale. Elevii au avut sarcina de a proiecta o aşezare umană spaţială cu sarcini de prospectare şi exploatare a resurselor naturale cosmice, situată în centura de asteroizi dintre Marte şi Jupiter, despre care se presupune că ar fi formată din legendara planetă Phaeton. Sarcinile de lucru au fost complicate de probabilitatea mare de coliziune a staţiei cu milioanele de meteoriţi. „Concursul este un exerciţiu de creativitate, competenţe tehnice, talent managerial, cunoştinţe despre mediu, resurse în spaţiu, munca în echipă şi tehnici de prezentare. În fiecare an, organizatorii crează noi scenarii. Este o muncă foarte dificilă: multe dintre echipele înscrise nu trimit propuneri. Numai cîteva zeci de propuneri sînt înregistrate în fiecare an şi, dintre ele, opt echipe finaliste au fost selectate pentru a lua parte, într-o competiţie live, la NASA Johnson Space Center în Houston, Texas, unde participă şi ingineri adevăraţi care îşi împărtăşesc cunoştinţele şi experienţa. În acest an, două dintre echipajele cîştigătoare au fost din aceeaşi ţară, România, din acelaşi oraş, Constanţa şi din aceeaşi instituţie educaţională, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrîn”, a declarat prof. Ion Băraru, coordonatorul celor două proiecte cîştigătoare. Amintim că prof. Ion Băraru a fost şi coordonatorul celorlalte trei echipe care au cîştigat premiile I la NASA, cea de-a patra echipă fiind condusă de prof. Lucian Oprea.

În istoria acestei competiţii, cazul mirciştilor este unul unic! Astfel, din toate echipele care se înscriu, juriul trebuie să aleagă cîte o singură echipă, reprezentantivă pentru fiecare ţară. În cazul României însă, cele două proiecte înscrise în concurs au fost cu neputinţă de departajat, impresionînd puternic prin creativitate, inventivitate şi amplitudinea cunoştinţelor. Drept urmare, juriul a fost de acord să includă ambele proiecte pe lista cîştigătorilor, căci în acest tip de concurs nu se iau premii. Recompensa cîştigătorilor constă în faptul că finaliştii vor fi invitaţi să ia parte, live, la o competiţie finală, în prezenţa unor specialişti în domeniu.