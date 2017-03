Două echipe de elevi geniali din Constanța, la Campionatul Național de Robotică

Cei mai buni, talentați și creativi elevi în ale tehnologiei se întrec, în weekend, la una dintre cele mai mari competiții din domeniul roboticii, First Tech Challenge (FTC). Concursul este la prima ediție în România și se va desfășura în 25 și 26 martie, la Sala Polivalentă din București. Competiția reunește 800 de elevi, grupați în 53 de echipe ce provin din 48 de licee aflate în 33 de orașe din țară. Fiecare echipă a avut de construit un robot capabil să capteze și să arunce bile colorate la coș. Concursul se desfășoară sub forma unor meciuri. La fiecare meci participă patru echipe, grupate în două alianțe. Scopul jocului este acela de a acumula cât mai multe puncte prin aruncarea unor bile la coș. Doar că bilele respective trebuie să fie aruncate de fiecare robot, construit special ca să poată capta și arunca bile de o anumită culoare, prin detectarea și interpretarea unor semnale luminoase. Oricât de simplu ar părea, nu este chiar o joacă de copii. În spatele mașinăriei haioase care, practic, pare că se joacă, se află... inovație, talent, creativitate și multă, multă muncă. Eforturile celor care au creat cel mai bun roboțel vor fi răsplătite din plin, pentru că echipa câștigătoare va ajunge la Campionatul Mondial de Robotică din St. Louis, SUA, ce are loc în aprilie.

CONSTANȚA, REPREZENTATĂ DE DOUĂ ECHIPE DE TOP!

Constanța nu putea lipsi de la o competiție de o asemenea anvergură. Două echipe vor reprezenta municipiul la FTC. Una dintre ele este „Tomis”, formată dintr-un grup de elevi supradotați, foarte muncitori și talentați de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Ei fac parte din Centrul de Cercetări al Elevilor din cadrul liceului, care, sub coordonarea profesorului Ion Băraru, a obținut rezultate remarcabile la alte competiții din domeniul tehnologiei. Echipa „Tomis“ este formată din mirciștii: Andrei Costea, Ioan Crăciun, Adrian Diaconu, Maria Dumbravă, Radu Echim, Ioana Gavrilov, Anamaria Ion, Luis Micu, Diana Mihai, Teodora Moraru, Tatiana Nachiu, Cristian Paris, Tina Sandu, Andrei Sava, Răzvan Tănase și Răzvan Ursu. O altă echipă care face cinste Constanței la această competiție se numește „The Robotors” și provine de la Liceul Internațional de Informatică. Și ei sunt extrem de pasionați de robotică și arată acest lucru prin tot ceea ce fac. Echipa „The Robotors” este formată din elevii: Ahmet Hamza Aydın, Andrei Baltariu, Septimiu Călin, Ioana Maria Caramiciu, Călin Clichici, Sabina Dordea, Vlad Filip, Didem Geauzar, Maria Ianc, Mihnea Iliescu, Robert Mihai, Andrei Mircea și Rareș Tincu. Le ținem pumnii tuturor!

Citește și:

Noile proiecte ale mirciștilor: robotul inteligent și satelitul bun la toate