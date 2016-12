Două eleve din Constanța, premiate la Concursul „Ștefan Procopiu“

Două eleve de clasa a VI-a din Constanța au reușit să obțină rezultate remarcabile la un concurs național. Astfel, elevele Claudia Dragomir și Maria Tătaru, de la Liceul Teoretic Educational Center Cambridge School of Constanța, au câștigat premiul I la Secțiunea III Grupuri de cooperare, din cadrul fazei naționale a Concursului de Creativitate în Fizică și Tehnologii ”Ștefan Procopiu”. Cele două eleve din Constanța au concurat cu un film cu tematică științifică. Competiția s-a desfășurat la Iași, în perioada 28 - 29 mai, și a ajuns în acest an la a XIX-a ediție. Concursul are ca scop stimularea învățării fizicii și încurajarea creativității ştiinţifice a elevilor.