Două gemene dobrogence promovează „Speranţele româneşti”

Într-o lume globalizată şi hipertehnologizată, cu un ritm trepidant, în care identităţile culturale se estompează, iar tinerii „migrează” spre marile oraşe, seduşi de mirajul citadin şi de câştiguri materiale, este o minune că mai există şi oameni frumoşi şi talentaţi, care pun preţ pe trecut, „scotocind” cu uimire şi pioşenie în „lada de zestre” a folclorului. În categoria celor aleşi să ducă mai departe valorile culturii imateriale şi perene ale satului românesc se află şi Liliana şi Violeta Geapana, două surori gemene, născute într-un sătuc din sudul Dobrogei, Coşlugea, „pe pământul dintre Dunăre şi Marea cea Mare, locul unde a păşit pentru prima oară Sfântul Andrei să propovăduiască învăţătura creştină”, cum le place lor să spună.

„Mândrele dobrogence”, „cu ochii măslinii”, vorba cântecului, au învăţat să respecte folclorul, direct de la sursă, din vatra satului natal şi, făcându-şi datoria faţă de ele însele, s-au perfecţionat la nivel înalt, fiind licenţiate ale Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”. Liliana are specializarea Pedagogie Muzicală şi Dirijat de Cor (prof. Mariana Popescu), iar Violeta a aprofundat arta canto-ului clasic (prof. Florenţa Marinescu), amândouă urmând şi cursurile unui master în muzicologie, la Bucureşti. „Noi am cunoscut şi iubit cântecul şi jocul în lumea satului când încă se mai făceau hore, când mai erau bătrâni care ştiau să joace cadâneasca mai abitir decât dansatorii profesionişti. Viaţa la ţară e izvor de tradiţii, de înţelepciune. Mărturisesc că am învăţat geamparalele, cadâneştile, şchioapele de la bunicii şi de la mama noastră”, spune, cu mândrie, Liliana Geapana.

Înzestrate de Dumnezeu cu talent şi cu respect pentru tradiţii, cele două surori gemene se simt datoare să împărtăşească şi altora din valoarea şi frumuseţea unică a folclorului românesc, cu precădere a celui dobrogen. Ele au pus, de curând, bazele asociaţiei culturale „Speranţe româneşti”, chiar în inima regiunii Toscana din Italia, la Prato. Din dorinţa de a promova speranţele româneşti, anul acesta, la cea de-a X-a ediţie a Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc, ce se va desfăşura în perioada 1-3 septembrie, la Teatrul Soveja, sub egida Consiliului Judeţean Constanţa, cele două surori intenţionează să ofere un premiu unui tânăr talentat.

Printre alte activităţi şi proiecte - Violeta este într-un continuu du-te-vino între Italia şi România, fiind şi studentă în anul al II-lea la specializarea Poliţie Comunitară din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ovidius”, iar Liliana studiază regia şi filmul în Capitală -, surorile Geapana au înregistrat şi un CD cu muzică dobrogeană, cu orchestra „Lăutarii” din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros.