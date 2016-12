Două grupe şi-au stabilit câştigătoarea

Clasamentele celor şase grupe la ediţia a 19-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, înaintea ultimei etape, ne oferă o imagine a modului în care s-a desfăşurat actuala ediţie. Înaintea ultimelor jocuri, decisive pentru stabilirea echipelor calificate în optimi, se cunosc câştigătoarele a două grupe: Olimpic-Ştiinţa (Grupa D) şi Portul (Grupa F). Patru formaţii au obţinut numai victorii: Săgeata Stejaru (Grupa A), Frontiera (Grupa C), Capitol ’84 (Grupa E) şi Portul (Grupa F), în timp ce opt echipe, Energetica (Grupa A), Viitorul Cobadin (Grupa B), Intersport-Tomis şi Cardinal Motors (Grupa C), Olimpia (Grupa D), Didactica şi Store (Grupa E), şi Frontiera Hîrşova (Grupa F), nu au cunoscut gustul succesului. Totuşi, Intersport-Tomis, Didactica şi Store au acumulat cîte un punct. Cea mai bună apărare o are formaţia Alpha, un singur gol primit în trei meciuri, iar Cardinal Motors a rămas singura echipă fără gol marcat. Alte trei formaţii, Real şi Alpha (Grupa B) şi Olimpic-Ştiinţa (Grupa D), sunt neînvinse până acum.

Programul partidelor din etapa a cincea, care vor avea loc duminică, 7 februarie, la Sala Sporturilor, va fi anunţat mâine.

Sponsorii competiţiei: Hypermarketul Carrefour şi Restaurantul “Angelli” din Complexul comercial “China Mall”

Parteneri: Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa

Clasamente

Grupa A

1. Săgeata Stejaru 3 3 0 0 20- 5 9

2. Dinamo 3 2 0 1 11-10 6

3. Perla Murfatlar 3 2 0 1 10-11 6

4. Liga Ofiţerilor 4 1 0 3 10-14 3

5. Energetica 3 0 0 3 9-20 0

Grupa B

1. Real 3 2 1 0 12- 2 7

2. Alpha 3 2 1 0 3- 1 7

3. Arca ANR 3 2 0 1 9- 8 6

4. SNC 3 1 0 2 5- 5 3

5. Viitorul Cobadin 4 0 0 4 2-15 0

Grupa C

1. Frontiera 3 3 0 0 12- 2 9

2. Steaua Mării 4 2 1 1 6- 7 7

3. Telegraf & NTV 3 2 0 1 11- 2 6

4. Intersport-Tomis 3 0 1 2 3-11 1

5. Cardinal Motors 3 0 0 3 0-10 0

Grupa D

1. Olimpic-Ştiinţa 4 3 1 0 10- 3 10

2. Cosmos 3 2 0 1 8- 5 6

3. CS Eforie 3 1 1 1 5- 5 4

4. Municipal 3 1 0 2 5- 6 3

5. Olimpia 3 0 0 3 1-10 0

Grupa E

1. Capitol ‘84 3 3 0 0 9- 4 9

2. Julius 3 2 0 1 11- 7 6

3. FC Constanţa 3 2 0 1 10- 8 6

4. Didactica 4 0 1 3 12-17 1

5. Store 3 0 1 2 4-10 1

Grupa F

1. Portul 4 4 0 0 20- 7 12

2. Luceafărul 3 2 0 1 12- 5 6

3. Millenium 3 1 0 2 9- 7 3

4. Victoria Cumpăna 3 1 0 2 9-16 3

5. Frontiera Hîrşova 3 0 0 3 6-21 0