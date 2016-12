Două hidroavioane naziste, pe fundul lacului Siutghiol

În urmă cu câteva luni, cotidianul „Telegraf” scria despre descoperirea epavei unui Savoia Marchetti S55 pe fundul lacului Sutghiol din Mamaia. Cei doi scafandri care au făcut impresionanta descoperire după un an şi jumătate de căutări, constănţenii Pascale Roibu şi Iulian Rusu, au aflat, zilele trecute, după ce scafandri ai Forţelor Navale au început să ranflueze epava, că nu este vorba doar despre un singur hidroavion, ci despre două: Savoia Marchetti S55 şi un Heinkel HE 114, ambele datând din al doilea război mondial. Cele două epave sunt foarte apropiate una de cealaltă, Pascale Roibu şi Iulian Rusu fiind induşi în eroare de mâlul şi vizibilitatea foarte mică. Scafandrii spun că integritatea celor două hidroavioane a fost grav afectată de plasele de pescuit, una dintre aripile aparatului de zbor Savoia Marchetti S55 fiind ruptă şi trasă câteva sute de metri spre mal.

RANFLUARE Pentru că încercările celor doi scafandri constănţeni de a găsi fonduri pentru ranfluarea epavei s-au soldat cu un eşec, operaţiunea a fost preluată de armată. „Scafandrii militari execută lucrări de pregătire a operaţiunii de ranfluare a unui hidroavion prăbuşit în lacul Siutghiol, probabil în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Lucrările pregătitoare scoaterii la suprafaţă au început la sfârşitul lunii septembrie, prin decolmatarea mâlului şi a obiectelor care acoperă epava şi prin cercetarea subacvatică în vederea depistării existenţei elementelor de muniţie, explozibili şi a rămăşiţelor umane. Având în vedere vizibilitatea foarte redusă a apei lacului, aproximativ 20-30 cm, activitatea se desfăşoară anevoios“, se arată într-un comunicat al Forţelor Navale. După terminarea operaţiunii de ranfluare, hidroavionul va fi reconstituit de către specialişti şi introdus în circuitul muzeal naţional, se spune în acelaşi comunicat. Activitatea scafandrilor militari face parte din programul de instruire pentru scufundări în zone lagunare şi reprezintă o premieră pentru scafandrii Forţelor Navale.

DRUMUL SPRE FUNDUL APEI A început ca un hobby, însă pasiunea şi curiozitatea celor doi scafandri au transformat căutările într-o obsesie, de această dată în sensul bun al cuvântului. Şi-au riscat viaţa, dar au reuşit să facă una dintre cele mai importante descoperiri din ultimii ani. „La început, nu ştiam decât că avionul este în lacul Siutghiol. Am început căutările în zona în care ştiam că au fost hangarele, aproape de Palazu Mare. Cu timpul, am început să-i cunoaştem pe localnici şi aşa am intrat în faza povestirilor, aşa cum ne place să-i spunem“, a declarat Iulian Rusu. Prima zonă aleasă pentru căutări nu s-a dovedit a fi însă şi cea norocoasă. „Vreo două luni am căutat în faţa hangarelor de pe mal. Noi aveam atunci un sonar mic care acoperea o fâşie de doar un metru. Am zis să lăsăm între zonele scanate cam doi-trei metri. Dar am găsit numai pietre. Au început să apară povestitorii care chiar ştiau amănunte despre fundul lacului. Anul trecut, în noiembrie, am avut un dram de noroc. Am dat peste un scafandru din Ovidiu, care, acum 70 de ani, copil fiind, a văzut bombardamentul sovietic din 1941. La începutul anului a venit cu noi pe malul lacului şi ne-a arătat zona în care s-ar putea afla avionul“, a spus Rusu.

DESCOPERIREA „În timp, am restrâns zona căutărilor la o rază de 20 de metri, iar în câteva zile am reuşit să dăm de coada avionului. După ce am găsit aparatul de zbor, am cerut ajutorul comunităţii, dar nimeni nu a vrut să ne ajute, au zis că este prea riscant. Pe avion erau foarte multe plase din toate timpurile. Nu am reuşit să vedem prea multe, pentru că mâlul se ridică foarte repede. Este posibil să fie un Savoia, dar noi nu putem să spunem cu exactitate ce este. Am scos la suprafaţă trei condensatori şi o bucată de tablă pe care le-am dus la specialişti pentru a fi analizate. Tot ce ne-au spus a fost că aliajul este din al doilea Război Mondial, dar nu au putut să spună anul de fabricaţie“, a spus Pascale.