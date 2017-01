Două înfrîngeri pentru CS Tomis în turneul de la Brăila

Profitînd de pauza din campionat, datorită participării echipei feminine a României la Campionatul European de handbal din Macedonia, formaţia CS Tomis Constanţa s-a deplasat la Brăila, acolo unde, ieri, a început un turneu de verificare. Deşi a fost invitată şi Rulmentul Braşov, vicecampioana României nu a putut răspunde afirmativ din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul în ultima perioadă. Formaţia constănţeană a debutat în compania Oţelului Galaţi, meciul fiind cîştigat de gălăţence, cu 30-25. Cea de-a doua partidă din cadrul turneului s-a desfăşurat aseară, elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi cedînd, cu 29-35, şi în faţa formaţiei gazdă, Dunărea Brăila. “Au fost două partide utile. Am rulat întreg lotul de jucătoare pentru că nu ne-a interesat scorul, ci mai degrabă pregătirea fetelor”, a declarat antrenorul Mircea Bucă. În schimb, preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu s-a arătat dezamăgit de jocul Tomisului. „Se pare că avem aceaşi durere cu care am început acest sezon. Poarta continuă să fie slabă, iar în aceste condiţii ne va fi foarte greu. Mi-au plăcut cum a jucat Nicoleta Rusu, pe care am văzut-o pentru prima oară jucînd 60 la sută din meci”, a spus oficialul clubului constănţean. Cele două azere, Marina Tankaskaya şi Anna Jafarova, au făcut şi ele deplasarea la Brăila, revenind la echipă după ce în urmă cu două săptămîni au participat cu echipa naţională a Azerbaidjanului la calificările pentru Campionatul Mondial din 2009. Astăzi, CS Tomis va susţine ultima partidă din cadrul turneului în compania echipei CSM Slobozia, care a înlocuit-o pe Rulmentul Braşov.