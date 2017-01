Două luni de la cutremurul şi tsunami-ul din Japonia

Guvernul japonez şi compania care administrează centrala nucleară Fukushima I, Tepco, îşi revizuiesc eforturile de a stopa criza nucleară din ţară, la două luni după cutremurul devastator din 11 martie şi valul seismic care i-a urmat. În prezent, muncitorii de la centrala Fukushima fac progrese către refacerea sistemului normal de răcire. Aproape 80.000 de oameni au petrecut ultimele două luni departe de casele lor, situate pe o rază de 20 de kilometri în jurul centralei. De asemenea, alţi zeci de mii de oameni aflaţi în oraşe mai îndepărtate dar unde nivelul de radiaţii va duce, probabil, la o creştere a riscului pe termen lung de cancer, aşteaptă ordinul de evacuare. În oraşul Fukushima, refugiaţii i-au criticat dur pe preşedintele Tepco, Masataka Shimizu şi alţi directori ai companiei, care şi-au cerut, marţi, iertare în genunchi. Circa 100 de locuitori ai satului Kawuachi au primit dreptul de a se întoarce la casele lor, pentru o vizită scurtă. Ei au primit echipamente de protecţie şi au putut să petreacă două ore în locuinţe, pentru a strânge cele mai importante lucruri. Autorităţile le-au permis să ia cu ei o geantă mică. Locuitorii din mai multe oraşe aflate în afara zonei de evacuare au fost rugaţi să fie pregătiţi să plece la mijlocul lunii. Tepco şi autorităţile japoneze încearcă să controleze criza izbucnită la centrala Fukushima I în 11 martie, când un seism cu magnitudinea 9 şi un tsunami au afectat Japonia, distrugând sistemele de răcire a barelor de combustibil. Rezultatul a fost cel mai grav accident nuclear din lume de după Cernobîl şi un dezastru natural de proporţii istorice. La începutul lunii aprilie, Tepco a anunţat un plan pe şase până la nouă luni, pentru a pune capăt crizei nucleare şi pentru refacerea sistemelor normale de răcire.

Japonia a marcat, ieri, două luni de la dezastrele soldate cu aproape 15.000 de morţi şi peste 10.000 de persoane dispărute, printr-un moment de reculegere. Împăratul Japoniei a mers, ieri, în premieră, în prefectura Fukushima, pentru a se întâlni cu refugiaţi. Şef al statului şi simbol al unităţii poporului japonez, Akihito s-a deplasat, însoţit de împărăteasa Michiko, pentru a vizita un centru de evacuare în apropiere de oraşul Fukushima, la circa 60 de kilometri de centrala Fukushima Daiichi. Cuplul imperial a venit pentru a-i linişti pe locuitorii care au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele din cauza scurgerilor radioactive. Akihito şi împărăteasa au vizitat deja alte regiuni pentru a fi alături de populaţia afectată de dezastrul de la 11 martie. Între timp, premierul japonez, Naoto Kan, a anunţat că Guvernul său va reface de la zero planurile privind energia nucleară, în urma dezastrului. Sursele energetice alternative, precum vântul, soarele sau biocombustibilii, ar trebui priviţi drept unul dintre stâlpii noului plan, iar eforturile de conservare vor fi internsificate, a spus Kan. În plus, după ani de plângeri din partea activiştilor ecologişti, Guvernul a cerut companiei Chubu Electric să închidă centrala nucleară Hamaoka, situată în apropiere de o falie seismică, la sud-vest de Tokyo. Potrivit oamenilor de ştiinţă, există 87% şanse ca în falia respectivă se se producă un cutremur foarte puternic în următoarele trei decenii. Aproape 60% din numărul total al reactoarelor nucleare din Japonia au fost oprite după dezastrul natural din data de 11 martie. Acestea nu au fost repuse în funcţiune nici până în prezent. Japonia are 54 de reactoare la 17 centrale nucleare în întreaga ţară. Mulţi analişti cred că oprirea acestor capacităţi va afecta foarte mult situaţia alimentării cu energie electrică a estului şi zonelor centrale ale arhipelagului nipon, cărora le-a fost impus un regim drastic de economie de energie după dezastrul din 11 martie şi criza nucleară ce a urmat. Zilnic, aceste zone se confruntă cu opriri ale curentului, mai multe ore.