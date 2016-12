Două milioane de români au astm şi bronşită cronică

Societatea Română de Pneumologie (SRP) estimează că în România sînt două milioane de persoane cu astm şi bronşită cronică, dar această cifră poate fi mult mai mare întrucît există numeroase cazuri nediagnosticate. „Am considerat că este absolut necesar să comunicăm presei şi populaţiei datele pe care le avem cu privire la incidenţa şi costurile celor două afecţiuni în ţara noastră. Mai mult decît a atrage atenţia, este timpul să luăm măsuri”, a declarat, ieri, Florin Mihălţan, preşedintele SRP, la conferinţa cu tema „Povara afecţiunilor respiratorii (astm şi bronşita cronică) în societatea românească: provocări şi soluţii”. În România există două milioane de pacienţi diagnosticaţi cu astm şi bronşită cronică (BPOC - Boala pulmonară obstructivă cronică), dar această cifră este departe de a reprezenta o numărătoare finală, din cauza numeroaselor cazuri nediagnosticate. În lume există 300 de milioane de persoane diagnosticate cu astm, dintre care 30 de milioane în Europa. Tot la nivel european există 13 milioane de pacienţi cu bronşită cronică. În fiecare oră 20-30 de persoane mor din cauza BPOC. În fiecare an, între 200.000 şi 300.000 de pacienţi mor din cauza bronşitei cronice. La nivel global se estimează că BPOC va deveni, în 2020, a treia cauză a mortalităţii. “Majoritatea celor care au BPOC sînt fumători. Aceia dintre ei care fumează de multă vreme cred că tusea zilnică şi sputa sînt efecte normale ale obiceiului lor, însă nu le consideră simptome de boală. Aceştia ajung în spital cînd este prea tîrziu, iar tratamentele pentru bolnavii cronici, care includ mai multe spitalizări pe an, ajung la 1.500 de euro annual”, a mai spus Mihălţan. Categoria cea mai profund afectată de BPOC este cea a vîrstnicilor. Situaţia financiară precară a majorităţii pacienţilor limitează de obicei accesul la tratamente moderne. În România, trei milioane de pensionari trăiesc cu pensii sub 700 de lei pe lună. SRP estimează că dintre aceştia cel puţin 500.000 suferă de astm şi BPOC. În ajutorul lor vin atît Ministerul Sănătăţii (MS), cît şi patru companii producătoare ale celor mai moderne medicamente care tratează astmul şi bronşita cronică. “MS compensează cu 90% cele mai moderne tratamente pentru astm şi BPOC. Patru dintre companiile producătoare ale acestor tratamente compensează şi ele restul de 10%, astfel încît pensionarii cu venituri mici beneficiază de ele gratuit. Faptul că tratamente moderne, de cea mai bună calitate, sînt acum disponibile gratuit pensionarilor al căror venit lunar nu le-ar permite în mod normal accesul la acestea este o informaţie care trebuie să ajungă la toată lumea, în toată ţara”, a adăugat Paul Stoicescu, specialist în pneumologie. Mihălţan a precizat că pentru a beneficia de gratuitatea acestor tratamente, pensionarii cu simptome de astm şi BPOC trebuie, în primul rînd, să meargă la consultaţie la medicul specialist, care îi va trimite la medicul de familie. “Acesta (medicul de familie - n.r.) le va prescrie reţeta cu care să poată lua medicamentele gratuite de la farmacie”, a adăugat Mihălţan.