Două noi elemente chimice în tabelul periodic

Deşi pot exista doar preţ de câteva secunde în mediul înconjurător, două noi elemente chimice şi-au câştigat nemurirea în chimie, fiind adăugate în mod oficial în tabelul periodic al elementelor. Existenţa acestor elemente a fost recunoscută de o comisie internaţională de chimişti şi fizicieni şi deocamdată poartă denumirea de elementele 114 şi 116, numele şi simbolurile corespunzătoare urmând să fie hotărâte mai târziu. Aceste elemente nu există în natură, ele fiind obţinute în laboratoare, în urma ciocnirilor dintre atomii altor elemente. Spre deosebire de elementele chimice cu care suntem obişnuiţi, cele două noi elemente dispar foarte repede - 114 în doar câteva secunde, iar 116 în câteva milisecunde. Ambele elemente au fost descoperite în urma unei colaborări între cercetătorii de la Laboratorul Livermore şi oameni de ştiinţă ruşi.

În tabelul periodic al elementelor, numărul unui element se referă la numărul protonilor din nucleul fiecărui atom individual. Atomul cu cel mai mic număr de protoni în nucleu este hidrogenul (H) cu 1, pe când, spre exemplu, sodiul (Na) are 11, fierul (Fe) are 26 iar argintul (Ag) are 47. În ultimii 250 de ani, noi elemente au fost adăugate în tabel, cu o frecvenţă de o dată la aproximativ doi ani şi jumătate. Înaintea acestor două noi elemente, ultimul element trecut în tabel în urmă cu 2 ani este 112 sau copernicium.