Două noi posibile cazuri de gripă cu virusul A/H1N1 în România

Încă o persoană suspectată că ar avea gripă A/H1N1 a fost internată la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj, fiind vorba despre un elev de liceu care a ajuns sîmbătă în România, de la New York şi care prezenta simptome de boală, a declarat consilierul ministrului Sănătăţii, Geza Molnar. „Noul pacient suspect de gripa cu virus nou este un băiat de 19 ani, elev în clasa a XII-a la un liceu din Cluj. Tînărul a venit sîmbătă, cu un avion de la New York pînă la Budapesta, iar de acolo a luat un microbuz pînă la Cluj”, a spus Geza Molnar. Pentru că avea febră şi rinoree şi pentru că venea de la New York, elevul a fost izolat într-un salon la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj. Medicii au trimis probele la Institutul Cantacuzino, a mai spus Geza Molnar.

În acelaşi context, specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au anunţat că medicii au hotărît recoltarea de probe de sînge - coform protocolului stabilit de autorităţi pentru prevenirea gripei A/H1N1 - de la o singură pasageră care a venit, ieri, din SUA cu o cursă directă şi care a prezentat simptomatologie de viroză încă de acum o săptămînă. Potrivit MS, controlul la avionul Delta care a sosit direct din SUA a decurs bine. „Toţi pasagerii au completat formularele. O echipă medicală a realizat monitorizarea pacienţilor încă din avion, înainte de debarcare, cu sprijin din partea operatorului de zbor şi a Poliţiei de frontieră. A existat o singură pasageră care a prezentat simptomatologie de acum o săptămînă şi căreia i s-au recoltat probe, conform protocolului. Astfel de controale se vor efectua la toate zborurile directe, adică de patru ori pe săptămînă”, a precizat MS, care a informat că pasagera nu a fost internată în spital. Precizăm că MS a aprobat ieri, prin Ordin de ministru, scoaterea unei cantităţi de o sută de cutii din medicamentul antiviral oseltamivir din rezerva strategică a MS pentru a fi dat în consum către Institutul de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”. Această măsură s-a luat în vederea tratării sau profilaxiei pentru cazuri care pot apărea în următoarea perioadă în rîndul copiilor. Reamintim că primul caz de îmbolnăvire din România cu noul virus gripal A/H1N1, „cazul zero” în limbajul de specialitate, este al unei femei de 30 de ani care a venit în ţară în 23 mai, din New York, cu o cursă aeriană cu escală la Paris. Al doilea caz confirmat este cel al unei femei, în vîrstă de 28 de ani, care a venit de la New York în 29 mai. Prietenul acesteia, suspectat ca purtător de A/H1N1, a fost externat. A fost externat, de asemenea, şi tatăl primei paciente infectate cu virusul gripal, femeia de 30 de ani venită de la New York, iar restul pacienţilor, respectiv femeia de 30 de ani şi cei doi copii minori ai săi, precum şi tînăra de 28 de ani şi mama acesteia rămîn internaţi în Institutul „Matei Balş”, unde investigaţiile epidemiologice continuă. Astfel că, în prezent, numărul cazurilor de infectare cu A/H1N1 confirmate în România este de cinci.