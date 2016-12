Două persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier

Scene de coșmar s-au derulat, ieri după-amiază, pe Drumul Național 2A! Manevra riscantă a unui șofer a provocat un tragic accident rutier în care două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite. Totul s-a petrecut în zona Hanul Morilor, în jurul orei 12.30. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, Costel Manea, de 38 de ani, a condus un autoturism marca Skoda pe Drumul Național 2A, dinspre Constanța către Hârșova. În momentul în care a ajuns la intersecția cu Drumul Județean 223, spun oamenii legii, șoferul a virat la stânga, fără să acorde prioritate, și a tăiat calea unui tir care circula din sens opus. În clipele următoare, Skoda a fost lovită în plin de mastodont și proiectată în afara carosabilului. Șoferul autotrenului a încercat să evite coliziunea, însă în zadar. În urma teribilului impact, doi bărbați care se aflau pe bancheta din spate a Skodei au murit, în vreme ce șoferul și o femeie de pe scaunul din dreapta față au fost răniți. Una dintre victime a rămas captivă în autoturismul distrus. Un echipaj de poliție care se afla în zonă a intervenit imediat și a solicitat intervenția cadrelor medicale.

ÎNCARCERAT Două echipaje SMURD, două ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și militarii stației de pompieri Hârșova s-au deplasat, în scurt timp, la locul accidentului. „Am ajuns la locul intervenției, am decuplat bateria și am luat măsurile de siguranță. Am scos persoana care rămăsese încarcerată pe bancheta din spate a mașinii. Aceasta a fost preluată de medicii SMURD, care au început manevrele de resuscitare. Intervenția a fost dificilă din cauza poziției autoturismului“, a declarat plt. maj. Dănuț Zmeu, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea". „Două dintre victime erau stabile. Au fost preluate de ambulanță și transportate la spital, pentru investigații și tratament. Un bărbat a fost găsit decedat, cu leziuni incompatibile cu viața, iar în cazul celei de-a patra victime s-au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, însă în cele din urmă am fost nevoiți să constatăm decesul“, a precizat dr. Carla Ghenceaua, medic SMURD. Oamenii din zonă spun că toți cei patru ocupanți ai mașinii erau din localitatea Topalu. Cei doi bărbați care și-au pierdut viața, Viorel Stanciu, de 46 de ani, și Nicolae Stan, de 44 de ani, erau angajații șoferului. Aceștia se întorceau din localitatea Crucea.