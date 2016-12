Două puncte mari pierdute de FC Farul

Aflată în luptă pentru promovarea în prima ligă, FC Farul Constanța a pierdut, sâmbătă, două puncte imense în meciul cu Dacia Unirea Brăila, disputat pe teren propriu, în etapa a 6-a a Ligii a 2-a, şi încheiat la egalitate, scor 1-1 (Pătulea 69 / Muscă 90+4). Veniţi după o serie bună de rezultate, constănţenii au făcut o primă repriză slabă, în care nu şi-au creat nici măcar o ocazie importantă de a marca, în timp ce oaspeţii au ameninţat poarta lui Gudea cu şuturi de la distanţă. După pauză, elevii lui Constantin Gache au început să preseze şi Pătulea a trimis slab în min. 51, dintr-o poziţie excelentă, iar Mitrea a parat mingea şutată de S. Chiţu, în min. 66. Trei minute mai târziu, Pătulea a profitat de o neînţelegere între L. Ivan şi Mitrea, a intrat în posesia balonului şi a marcat în poarta goală. Obligaţi să atace, brăilenii s-au deschis şi gruparea de pe litoral a beneficiat de două şanse uriaşe de a majora diferenţa. Mai întâi, mingea reluată de Pătulea cu capul a fost respinsă de sub transversală de Mitrea, în min. 83, apoi lobul lui M. Ion a fost blocat de portarul oaspeţilor. Şi cum ocaziile se răzbună, la ultima acțiune a partidei, S. Ilie a tratat cu indolenţă o fază la 30 de metri de poartă, mingea a ajuns la Al. Muscă, fost atacant al constănţenilor, iar acesta a egalat cu un şut lângă bara din dreapta lui Gudea.

GACHE, SUPĂRAT PE UNII JUCĂTORI

La final, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, s-a declarat nemulțumit de atitudinea afișată pe teren de unii dintre jucători. „Nu am făcut un joc prea bun, dar am fi putut închide soarta partidei, pentru că am avut două mari ocazii atunci când conduceam. Am pierdut două puncte mari. Este strigător la cer să nu marchezi din astfel de situaţii şi să nu rezişti când mai sunt câteva secunde. Avem nume în teren, dar încă nu jucăm aşa cum trebuie”, a spus tehnicianul constănțean. „Sunt mulţumit de rezultat, unul echitabil după desfăşurarea partidei. Mă bucur că am avut puterea să îndreptăm greşeala de la golul gazdelor”, a declarat tehnicianul oaspeţilor, Alin Pânzaru.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Gudea - Băjan, Fl. Pătraşcu, Bratu, Barna - Mihai Ion, Ad. Ionescu, T. Bălan (56 S. Ilie), V. Cristocea (81 Şt. Rusu) - S. Chiţu, Pătulea (90+3 Butoi); Dacia Unirea (antrenor Alin Pânzaru): Mitrea - G. Niţă, Ghiocel, Iosofache, Stănciulescu - Olenic, Frunză (46 L. Ivan), Petean (71 Onofraş), Puşcaşu - C. Roşu (71 Moise), Al. Muscă. Cartonaşe galbene: Gudea, Ad. Ionescu, Fl. Pătraşcu / Petean, Puşcaşu. Au arbitrat: Andrei Chivulete (Bucureşti) - Dragoş Bălună (Bucureşti) şi Florin Pucheanu (Dâmboviţa).

Celelalte rezultate ale etapei: Rapid București - Academica Pitești 1-0, Oţelul Galaţi - SC Bacău 0-1, ACS Berceni - Rapid CFR Suceava 1-3, CS Baloteşti - Bucovina Pojorâta 1-0, Ceahlăul Piatra Neamţ - Dunărea Călăraşi 0-3. Gloria Buzău a stat.

Clasament: 1. Brăila 13p (golaveraj: 7-3), 2. Bacău 13p (6-3), 3. Rapid 12p (7-2), 4. Călărași 12p (7-2), 5. Suceava 12p (7-4), 6. FC FARUL 8p (6-4), 7. Clinceni 7p (6-7), 8. Balotești 7p (3-5), 9. Oțelul 6p (3-7), 10. Buzău 4p (5-6), 11. Ceahlăul 3p (2-7), 12. Pojorâta 2p (7-11) 13. Berceni 2p (5-10).

