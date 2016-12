Două puncte pierdute de Viitorul

FC Viitorul Constanţa a trecut, sâmbătă, la Galaţi, în meciul cu Dunărea, pe lângă o victorie importantă în lupta pentru promovare. La debutul în liga secundă al lui Nicolae Dică, Viitorul a trebuit să se mulţumească în final cu un singur punct, terminând la egalitate, scor 1-1, un meci pe care l-a avut în mână. Pe un teren foarte dificil, Cătălin Anghel a mizat totuşi pe cartea atacului, folosind un sistem 3-4-3. Viitorul a început mai bine, controlând meciul în primele 30 de minute, perioadă în care a avut însă o singură ocazie importantă, A. Chiţu fiind blocat în ultimul moment de portarul advers în min. 16. Gazdele au început să prindă curaj, iar Enache a trimis razant cu stâlpul drept al porţii lui Costea cu 15 minute înainte de pauză. În min. 42 centralul Cătălin Buşi a dictat eronat penalty la un contact în careul constănţean. Mingea şutată de Bîrlădeanu a lovit bara transversală, a căzut în poartă, dar arbitrul nu a validat golul, astfel că tabela de marcaj a rămas intactă. Scăpaţi de un gol ca şi făcut, constănţenii au revenit mai decişi de la cabine, iar după ce Cîrjan a primit al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu, A. Chiţu a deschis scorul în min. 63, după ce reluat cu capul în poartă din apropierea liniei porţii, o minge recentrată de Iacob. Cucu a primit două galbene în doar zece minute, iar în doar opt jucători de câmp se părea că Dunărea nu va mai putea pune în pericol poarta Viitorului. A fost însă nevoie de o singură greşeală: Larie a pasat la un adversar în min. 77, Iacob a preferat să solicite ofsaid în loc să facă pasul pentru a-l lăsa în afara jocului pe Munteanu, iar mijlocaşul gazdelor a înscris după ce l-a driblat şi pe Costea. Finalul meciului nu a mai adus nicio ocazie notabilă, meciul încheindu-se la egalitate, 1-1.

„Un egal cât o victorie pentru noi, mai ales că am jucat cu doi jucători mai puţin. Viitorul nu mi s-a părut o echipă de prima ligă, ci una de liga a doua, cu nimic superioară“, a declarat, la final, autorul golului egalizator, Vali Munteanu. „Un adevărat thriller. Băieţii s-au luptat, s-au dăruit şi cred că am fi câştigat dacă jucam în efectiv complet. Viitorul este o echipă bună, care poate aspira la promovare, dar mai are nevoie de jucători care să mai fi luptat pentru un astfel de obiectiv. Are mulţi jucători de la Steaua II, echipă care s-a desfiinţat“, a fost de părere antrenorul Galaţiului, Eugen Baştină. „Prima repriză a fost echilibrată, pe un teren greu, după care repriza secundă a fost în avantajul nostru. Am înscris, dar după ce gazdele au rămas în nouă jucători a apărut o stare de relaxare. Am pierdut două puncte, dar este bun şi unul. Mergem mai departe“, a fost concluzia lui Gheorghe Hagi după partidă. Pentru Viitorul au evoluat: Costea - Păcuraru, Larie, Bejan (46 Benzar) - Lazăr (63 Cârstocea), Onicaş, Iacob, Dică - Cristocea, V. Rusu (81 Jianu), A. Chiţu. Cartonaşe roşii: Cîrjan (min. 51) şi Cucu (min. 72).