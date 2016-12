Două puncte uriaşe pierdute de CSU Neptun

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, în etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, CSU Neptun Constanţa pornea cu prima şansă în faţa formaţiei HCM Baia Mare, chiar dacă băimărencele aveau un punct avans în clasament. Ca şi în meciurile cu Dunărea Brăila, HC Zalău, Corona Braşov sau Oţelul Galaţi, toate disputate la Constanţa, calculul hârtiei a fost din nou răsturnat. Din păcate, de această dată victimă a fost chiar formaţia de pe litoral, care nu a mai reuşit aceeaşi evoluţie bună ca în partidele amintite. Cu o poartă inexistentă, Petrescu şi Sitenko fiind spectatoare în multe situaţii, dar şi cu un atac în care nu s-au mai găsit cele mai bune soluţii, CSU Neptun a pierdut, scor 26-27 (12-14), în faţa unei echipe care a ştiut parcă mai bine ce doreşte de la acest meci. Neptunul a controlat întâlnirea doar în primele 20 de minute, în care a condus chiar şi cu patru goluri, 7-3 (min. 12), însă oaspetele au egalat în min. 21, scor 9-9, iar din acest moment nu au mai cedat iniţiativa. Constanţa a refăcut şi un handicap de trei goluri, 14-17, dar numeroasele ratări din final, inclusiv la 25-25 şi apoi la 26-27, la ultimul atac al meciului, au oferit oaspetelor două puncte cu care părăsesc definitiv zona periculoasă a clasamentului.

„Am fost o umbră a echipei care în meciurile precedente a arătat că poate obţine rezultate bune. Am făcut greşeli copilăreşti, nu am înscris nici măcar când am fost şase contra patru. Aşa joc slab nu am făcut niciodată. Îmi era greu să fac şi schimbări pentru că pe bancă nu aveam ceva care să ne ajute. Îmi pare rău pentru suporteri. Victoria oaspetelor este meritată“, a spus la final antrenorul principal al echipei constănţene, Florentin Pera. Pentru CSU Neptun au evoluat: Sitenko (2 intervenţii, 1x7m), Petrescu (2 intervenţii), Sheiko 6g (3x7m), Ghionea 6g (3x7m), Enescu şi Cârstea - câte 5g, Dincu 2g, Iovănescu şi Mărginean - câte 1g, Strungaru, Ionescu, Toma, Sen şi Roiban. De la HCM Baia Mare s-a remarcat Aneta Pârvuţ, care a marcat opt goluri.

Celelalte rezultatele ale etapei: U. Jolidon Cluj - Corona Braşov 32-25, Oţelul Galaţi - Dunărea Brăila 22-27, CSM Ploieşti - Cetate Deva 29-22, CSM Bucureşti - SCM Craiova 27-23. Partida HCM Roman - HC Zalău va avea loc marţi, de la ora 11.00, iar meciul Oltchim Rm. Vîlcea - CSM 2010 Bacău se va disputa pe 27 martie.

Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 30p, 2. HC Zalău 27p, 3. Dunărea Brăila 25p, 4. Oţelul Galaţi 23p (golaveraj: 477-434), 5. U. Jolidon Cluj 23p (464-429), 6. CSM Bucureşti 17p (523-550), 7. HCM Baia Mare 17p (451-505), 8. Corona Braşov 15p (410-406), 9. HC Roman 15p (437-480), 10. CSM Ploieşti 14p (498-518), 11. CSU NEPTUN CONSTANŢA 14p (456-503), 12. CSM Bacău 11p, 13. Cetate Deva 10p, 14. SCM Craiova 6p.