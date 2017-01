Două recorduri naţionale pentru Dragoş Agache

CU GÂNDUL LA JO DE LA LONDRA. Bazinul de la Piteşti a găzduit săptămâna trecută, în perioada 13-17 aprilie, Campionatele Naţionale de înot în bazin acoperit rezervate juniorilor I şi seniori. Vedeta întrecerii a fost constănţeanul Dragoş Agache, pregătit de Eduard Câşlaru, care a stabilit două recorduri naţionale, confirmând statutul de cel mai bun înotător român al momentului. Sportivul de la CS Farul, medaliat anul trecut cu argint în proba de 50m bras la Campionatele Europene de la Budapesta, a înotat perfect şi a cucerit titlurile naţionale în cele trei probe de bras, 50m, 100m şi 200m, ultimele două cu recorduri naţionale, 1 minut, 1 secundă şi 14 sutimi, respectiv 2 minute 47 de secunde şi 73 sutimi. “A fost un concurs de verificare, să văd unde mai am de lucrat, nu unul de obiectiv. Mă aşteptam să am timpi buni, chiar dacă proba de 200m spate nu am pregătit-o în mod special. În schimb, la 100m spate speram să cobor sub 1 minut şi 1 secundă, întrucât baremul pentru Jocurile Olimpice este de 1 minut şi 79 sutimi de secundă. Am trecut însă printr-o perioadă mai agitată, în care am schimbat antrenorul, m-am pregătit singur câteva săptămâni şi am fost la un concurs în Spania. În ultimele cinci săptămâni am început pregătirea cu Edi Câşlaru, dar nu se pot face minuni peste noapte. Aştept o veste de la federaţie, pentru că trebuie să prezint un nou plan de pregătire. Vreau să plec peste trei săptămâni la un cantonament în Franţa, unde voi participa şi la un concurs din circuitul Mare Nostrum. Apoi urmează Naţionalele în aer liber, încă un cantonament, la Piteşti sau Izvorani, şi Mondialele de la Shanghai, când ne-am propus să vină vârful de formă. Pentru că este an preolimpic, mă voi concentra asupra probei de 100m spate, urmând ca 50m spate să rămână doar pentru Mondiale. La 200m spate am timpi bunicei, dar este o probă care nu-mi place”, a spus Agache, care a reluat pregătirea la Constanţa.

OPT MEDALII LA JUNIORI I. Palmaresul delegaţiei constănţene a fost completat de performanţele excelente obţinute în competiţia juniorilor I de sportivii de la CS Farul. Astfel, Mihai Spălăţelu, pregătit de Octavian Tileagă, şi-a trecut în cont o medalie de argint, la 200m spate, şi patru de bronz, la 100m spate, 400m liber, 800m liber şi 1.500m liber, în timp ce Răzvan Grădinaru, pregătit de Anca Buzbuchi, a cucerit trei medalii, două de argint, la 50m bras şi 100m bras, şi una de bronz, la 200m bras, deşi este încă junior II şi a participat pentru prima oară la această categorie de vârstă. Rezultatele înregistrate i-au adus lui Spălăţelu selecţionarea în lotul României pentru Campionatele Balcanice de juniori, programate în perioada 30 aprilie - 1 mai, la Banja Luka (Bosnia), pentru cele trei probe de spate. “A fost un concurs în care am vrut să ne verificăm şi să vedem dacă suntem pe aceeaşi lungime de undă, pentru că suntem la început de drum. Sunt mulţumit de felul în care a mers la această competiţie. Mă aşteptam să ia titlu la 200m spate, proba sa favorită, însă a avut emoţii mari şi acest lucru s-a văzut”, a explicat antrenorul Octavian Tileagă.