Două remize în Liga 1

CS Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti au oferit sâmbătă seară, la Drobeta Turnu Severin, o confruntare pe viaţă şi pe moarte, arbitrul Ovidiu Haţegan acordând două cartonaşe roşii, Zlatinski (Craiova) şi Costache (Dinamo), ambele în prima repriză, şi şapte cartonaşe galbene. La final, tabela de marcaj a consemnat o remiză, echipa olteană revenind de la 0-2 şi egalând în finalul jocului. În celălalt meci din etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal disputat sâmbătă seară, ACS Poli Timișoara şi Sepsi Sf. Gheorghe au încheiat la egalitate, dar fără goluri marcate.

Rezultate - vineri: Juventus București - FC Botoșani 0-2 (L. Buş 30, M. Roman I 76), CSM Poli Iași - FC Voluntari 2-1 (I. Balaur 7-autogol, Jo 65 / Voduţ 67); sâmbătă: ACS Poli Timișoara - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0, CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-2 (Al. Băluţă 75, A. Burlacu 89 / Rivaldinho 18, Salomao 49).

Programul partidelor - duminică, ora 18.00: Concordia Chiajna - CFR Cluj, ora 20.30: FCSB - Gaz Metan Mediaș; luni, ora 20.30: Astra Giurgiu - FC VIITORUL. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 - fostul Dolce Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 22p (golaveraj: 18-6), 2. CS U. Craiova 19p (14-7), 3. FC Botoșani 19p (16-10), 4. Astra Giurgiu 18p (13-6), 5. FCSB 18p (12-7), 6. ACS Poli Timișoara 17p (11-10), 7. Dinamo Bucureşti 16p (15-10), 8. CSM Poli Iași 13p (8-11), 9. FC VIITORUL 11p (6-7), 10. FC Voluntari 11p (12-14), 11. Sepsi Sf. Gheorghe 10p (7-15), 12. Concordia Chiajna 5p (7-12), 13. Gaz Metan Mediaș 4p (5-18), 14. Juventus București 3p (6-17).