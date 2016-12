Două românce cumpărate cu 1.000 de lire sterline

Doi jurnalişti britanici ai publicaţiei „The Mirror” au reuşit să cumpere, sub acoperire, două fete din România, de la un interlop, pentru a le folosi la prostituţie în Marea Britanie. Întâlnirea dintre ei şi individul care le-a vândut tinerele a avut loc într-un club din Sibiu, prin intermediul unui proxenet din Londra, care i-a pus în legătură. Acolo, bărbatul de 31 de ani le-a spus că fetele pot fi cumpărate cu 500 de lire sterline fiecare. În plus, acesta i-a asigurat pe jurnalişti că tinerele pot ajunge în Marea Britanie până miercuri. “Nu sunt probleme să meargă acolo, pentru că au uşile deschise în Anglia. Nu vă pot face nimic. România e în Europa acum. Fetele au câte 20 de clienţi pe zi. Româncele sunt bune la aşa ceva pentru că este un job la care se pricep. Ele merg la şcoală, dar apoi nu îşi pot găsi de lucru, iar unica soluţie este să muncească în alte ţări. Dacă sunteţi OK cu ele şi nu le bateţi, vor fi cuminţi. Muncesc şi ştiu ce fac”, le-a spus interlopul român celor doi “clienţi”, într-o engleză aproximativă. Jurnaliştii au anunţat autorităţile britanice în urma investigaţiei şi i-au arătat dovezile preşedintelui Partidului Muncitoresc din Marea Britanie, lider al formaţiunilor pentru combaterea traficului de carne vie. “Este, cu siguranţă, o formă oribilă de exploatare”, a spus parlamentarul Fiona MacTaggart.