Două săptămâni de gratuitate pentru copii, elevi şi studenţi

Un deceniu de Aqua Magic, un deceniu de distracţie! Cam aşa ar putea fi descrisă activitatea celui mai mare parc acvatic de distracţii din Constanţa. Pentru a marca frumoasa vârstă, motto-ul din acest an al parcului este „Toată lumea râde, cântă şi dansează!“. Exact asta s-a întâmplat în prima zi din 2013 în care Aqua Magic şi-a deschis larg porţile pentru constănţenii şi turiştii care au vrut să petreacă un weekend de vis printre tobogane cu sau fără colaci, mai repezi sau mai line, piscine, şezlonguri ori jacuzzi. Şi cum nu se poate distracţie fără muzică şi divertisment, încă din prima zi, atmosfera a fost întreţinută de binecunoscutul Bursucu’, cel care a făcut senzaţie vara trecută în Aqua Magic şi care şi anul acesta îşi va muta „domiciliul“ pe scenele parcului de distracţii, alături de trupa sa. De asemenea, la marea deschidere a venit şi artistul Johnny D, însoţit de 32 de copii. Ei, dar şi cântăreţul româno-libanez Omar Arnaout i-au făcut pe toţi prichindeii, dar şi pe adulţi să „râdă, să cânte şi să danseze“.

GRATUITĂŢI Încă din prima zi în care şi-a deschis porţile, Aqua Magic a fost la fel de aglomerat, ca în cele mai toride zile de vară. Pe de o parte pentru că şi vremea a fost ca în acele zile fierbinţi ale verii, dar mai ales pentru că sâmbătă şi duminică intrarea a fost liberă pentru toată lumea. Surprizele vor continua până în 14 iunie. Managerul Aqua Magic, Sorina Hortolomei-Moscu, a explicat că, între 3 şi 14 iunie, intrarea în parc rămâne liberă pentru toţi copiii, elevii şi studenţii. Este nevoie însă ca studenţii să prezinte o legitimaţie valabilă, semnată şi ştampilată de facultate. „Este o premieră. N-am mai avut până acum două săptămâni cu intrare liberă. Am invitat toţi primarii din judeţ să adune copiii din localităţi şi să vină cu ei la Aqua Magic, să beneficieze de gratuitate. De asemenea, am vorbit cu directorii de şcoli şi licee să organizeze la noi festivităţile de final de an, fără taxe!”, a mai spus managerul parcului. Au răspuns deja invitaţiei reprezentanţilor Aqua Magic primarii din localităţile Techirghiol şi Murfatlar, care au adus sâmbătă la Constanţa peste 600 de copii. Managerul Aqua Magic a mai explicat că, de la 1 iunie la 1 iulie, parcul de distracţii va fi deschis între 10:00 şi 18:00. Apoi, de la 1 iulie, programul zilnic va fi prelungit cu două ore - 9:00 - 19:00. Aşa că, toată vara, turiştii şi constănţenii sunt invitaţi să râdă, să cânte şi să danseze... la Aqua Magic!