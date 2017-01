Două sensuri giratorii pe drumul de calvar Constanţa - Agigea

Primăria Constanţa, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) şi Biroul Poliţiei Rutiere (BPR) au convocat ieri o şedinţă cu agenţii economici care deţin terenuri la ieşirea din oraş spre Agigea, pentru resistematizarea traficului rutier pe axa sudică de acces spre municipiu. După ce, săptămîna trecută, au fost stabilite măsurile de securizare şi fluidizare a traficului rutier pe axa de nord, Constanţa - Ovidiu, săptămîna aceasta au fost luate în discuţie proiectele din acest domeniu pe celelalte axe principale de acces rutier. Ieri au fost dezbătute soluţiile găsite pentru zona Metro 2, iar la sfîrşitul săptămînii se va discuta despre modul de fluidizare a traficului rutier pe axa vest, Constanţa - Valu lui Traian. Viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, a fost prezent la întrunire în dublă calitate, el fiind şi preşedinte al Zonei Metropolitane Constanţa, structură asociativă la care au aderat 14 Primării riverane Constanţei şi Consiliul Judeţean Constanţa, şi care are ca scop armonizarea dezvoltărilor urbanistice la limita administrativă a unităţilor teritoriale. „Am explicat astăzi care vor fi dezvoltările urbanistice la ieşirea sudică din oraşul Constanţa. Am cuplat totul cu viitoarea dezvoltare a comunelor Agigea şi Cumpăna şi am arătat că, în ultimii trei ani, zona aceasta a devenit un imens punct comercial care va genera un trafic rutier foarte intens. Din punctul de vedere rutier, lucrurile trebuie puse urgent în ordine, pentru a se evita blocajele în trafic şi nu pentru azi sau mîine, ci pentru viitorii 10 ani”, a declarat Nemirschi. Soluţia optimă identificată de autorităţi vizează amenajarea a două sensuri giratorii de la Constanţa pînă la Podul Agigea şi construitrea unui drum de colectare între cele două sensuri giratorii, care să preia tot traficul auto din parcările marilor centre comerciale. La rîndul său, directorul DRDP, Jean Paul Tucan, a declarat că, pînă la vară, circulaţia va fi reglementată pe acest sector de drum. „Pînă pe 1 mai situaţia va fi rezolvată. În cazul în care investitorii nu doresc să colaboreze, noi vom bloca toate accesele la drumul naţional care nu sînt conforme cu proiectul nostru”. Agenţii economici convocaţi ieri au fost de acord cu propunerea autorităţilor locale de a finanţa privat proiectul. „Sper ca, la 1 mai, zona de sud de intrare în Constanţa să scape de denumirea de zonă de calvar rutier şi să inaugurăm cele două sensuri giratorii”, a declarat, la rîndul său, şeful BPR, cms şef Constantin Dancu. În opinia reprezentanţilor autorităţilor locale, soluţia amenajării sensurilor giratorii va fluidiza traficul pe termen mediu, fiind viabilă pentru următorii 10 ani. Amenajarea centurii Constanţei în următorii trei ani va elibera o parte din traficul greu, în condiţiile în care tirurile vor avea acces direct în port, pe la Agigea, fără a mai intra în oraş. Pe de altă parte însă, dezvoltarea urbanistică proiectată la nivelui Zonei Metropolitane prevede unirea intravilanelor comunei Cumpăna şi municipiului Constanţa, ceea ce va genera o încărcare suplimentară a traficului auto pe axa rutieră sudică.