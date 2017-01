Două spargeri în aceeaşi noapte

Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa au formulat, ieri, propunere de arestare preventivă pe 29 de zile pe numele unui bărbat în vîrstă de 37 de ani, din Hîrşova, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 24 spre 25 iunie 2007, Memet Chirez a sărit gardul unei case situate în apropierea stadionului Farul, a forţat una dintre ferestre şi a intrat în imobil. Profitînd de absenţa proprietarilor, individul a căutat liniştit în locuinţa acestora bunuri de valoare şi bani, plecînd în cele din urmă cu o bicicletă, o geantă de voiaj şi mai multe bijuterii din argint. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 2.500 de lei. Individul a fost reţinut pe bază de ordonanţă şi prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare preventivă. Tot în noaptea de 24 spre 25 iunie, Memet Chirez a fost prins în flagrant de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, în timp ce încerca să pătrundă într-o altă casă, de data aceasta din cartierul Tomis Nord. Potrivit anchetatorilor, Memet Chirez a escaladat gardul împrejmuitor şi a intrat în curte, hotărît să nu plece cu mîna goală. După ce a bîjbîit degeaba prin gospodărie, căutînd ceva de valoare pe care să poată scoate bani, hoţul s-a hotărît să-şi încerce norocul şi în interiorul locuinţei. Cînd se chinuia să intre pe o fereastră de la parter, hoţul a fost văzut de proprietara locuinţei, care a chemat echipa de intervenţie de la „Zip Escort”, firmă care îi monitorizează casa, în baza unui contract încheiat de mai multă vreme. În scurt timp, mai mulţi agenţi de pază au ajuns la vila situată pe strada Duiliu Zamfirescu şi l-au imobilizat pe Memet Chirez, în momentul în care acesta încerca să sară gardul şi să se facă nevăzut. Chirez este un mai vechi client al poliţiştilor, el avînd la activ nu mai puţin de cinci condamnări pentru furt. „Am stat în închisoare vreo 20 de ani din cei 37 pe care-i am. Am fost eliberat în luna februarie a acestui an”, a declarat hoţul.