Două speranțe de la CVM Tomis, la primele medalii internaționale

Așa cum am mai anunțat, din echipa națională care a participat, în perioada 25-29 iulie, la Campionatul Balcanic de volei masculin rezervat speranţelor (jucători născuţi în 1999 şi mai mici) au făcut parte și doi tineri jucători de la CVM Tomis Constanța, Ovidiu Darlaczi (căpitanul echipei naționale, a purtat numărul 7 pe tricou) și Levin Izet (nr. 13). Darlaczi a fost titular în fiecare meci disputat de România la Ankara și a fost cel mai bun trăgător al formației noastre, iar Izet a fost utilizat în fiecare partidă, dar din postura de rezervă. La Ankara, România a fost învinsă de Turcia (scor 1:3) și de Bulgaria (2:3), dar a câștigat partidele cu Serbia, Moldova şi Bosnia & Herțegovina, toate cu 3:0.

La competiția găzduită de capitala Turciei, Club Volei Municipal Tomis Constanța a mai avut doi reprezentanți: Radu Began (secund și la CVM Tomis) a fost secundul antrenorului principal Mircea Dudaș (n.r. - și el fost antrenor la CVM Tomis), iar Serhan Cadâr, directorul executiv al grupării constănțene, a fost conducătorul delegației noastre. „Rezultatul este bun, suntem mulțumiți de faptul că revenim acasă cu bronzul și puteam chiar să cucerim argintul dacă nu pierdeam cu 2:3 meciul cu Bulgaria. Am fost aproape să învingem, mai ales că am condus în setul al treilea cu 24:21 și am pierdut cu 26:28! Ei sunt jucători încă în formare, care la Ankara și-au făcut datoria atât cât au putut la momentul acesta. Avem destui jucători cu calități, dar toți trebuie să se pregătească serios pentru a ajunge buni voleibaliști. Ei sunt jucători în devenire și mai au mult de lucru. Trebuie să-și întregească bagajul de cunoștințe la cluburi, unde antrenorii lor trebuie să lucreze și mai mult cu acești copii. De exemplu, am văzut în lotul Serbiei jucători cu calități fizice extraordinare, însă echipa lor nu a terminat pe podium. Sunt sigur că, peste câțiva ani, cel puțin doi dintre acești tineri sârbi vor ajunge la formații de valoare din străinătate!”, a declarat Serhan Cadâr.