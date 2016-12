Două suflete distruse şi multe semne de întrebare

Într-o lume dură, care nu iartă slăbiciunile, două suflete şi-au găsit alinarea dintr-o pură întâmplare. Liviu, un bărbat de aproape 50 de ani, care a pierdut lupta cu societatea şi a ajuns să-şi trăiască zilele într-o gură de canal din parcul aflat în faţa Sălii Sporturilor din Constanţa. Şi Bursuc, un căţel mic şi jucăuş, cu inima mare, dar cu picioarele din spate imobilizate într-un scăunel cu rotile. Cei doi au trăit ani de zile împreună, în felul lor. Unul neortodox pentru Liviu, pierdut în lumea bahică. Dar plin de viaţă pentru Bursuc, care-şi însoţea stăpânul peste tot, mulţumit că oameni cu suflet îl ajutaseră să treacă peste handicap. Roţile îi ţineau loc de picioare, iar restul părea să nu mai conteze. Se mulţumeau cu puţin, dar societatea s-a gândit că n-au suferit de ajuns şi le-a mai dat o lovitură. Una tragică pentru Bursuc.

SESIZARE CIUDATĂ ŞI AMBIGUĂ Săptămâna trecută, într-o dimineaţă tristă de miercuri, căţelului cu suflet de om i-a fost răpită bucuria vieţii de către oameni fără suflet. Totul a pornit de la o sesizare, nr. 7357 din 27 mai 2015, trimisă către Primăria Constanţa, cu un conţinut extrem de ciudat, agramat şi ambiguu: „În urma sesizării domnului Creţu Cornel... (date personale) a văzut un un om al străzii cum bătea un câine talie mică cu picioarele rupte Şi suferind de o boală de piele gravă. Vă rugăm să ridicaţi căţelul deoarece suferă şi este în stare gravă”. Din sesizare lipseşte cel mai important element. Unde se întâmpla acest lucru? Nu se menţionează în niciun fel locaţia, pentru ca Serviciul de Ecarisaj să se deplaseze la faţa locului şi să ajute câinele aflat în suferinţă. Nici modul în care Creţu Cornel a anunţat ceea ce se întâmpla. În mod şi mai ciudat, sesizarea poartă antetul Inspectoratului de Poliție al Judeţului (IPJ) Constanţa, dar este semnată de Zeadin Murat, coordonator delegat al asociaţiei pentru punerea în aplicare a Legii 60/2003, şi are doar ştampila Asociaţiei Chinologice Hobby Constanţa. Întrebarea vine automat: cum poate semna o persoană civilă un act din partea IPJ? Poate prin Legea 60/2003! Doar că aceasta se referă la regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi. Iar aici nu era vorba despre un câine agresiv, ci, în teorie, despre unul agresat. „Pe 26 mai m-au sunat de două ori, dânsul și mama dânsului. A doua zi, dimineața, au revenit cu telefonul și a trebuit să sun și eu la rândul meu, pentru că nu puteam să mă deplasez să-l ridic și nici nu aveam unde să-l duc. Mi-a spus că mai are 3-4 colegi care pot depune mărturie în acest sens. Eu am spus și repet: nu am căderea să cer să fie eutanasiat un animal sau altul. Asta hotărăște medicul veterinar”, a explicat Murat. El a încercat să justifice de ce hârtia poartă antetul IPJ: „Când am trimis sesizarea, am făcut-o în grabă, cu antetul IPJ. Trebuia să pun antetul nostru”. Reacția din partea IPJ, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Carmen Șerbănescu, a venit cu promptitudine: „În cauză, Inspectoratul Judeţean de Poliţiei Constanţa a declanșat verificări!”.

CINCI HINGHERI PENTRU UN CĂŢEL PARALIZAT Curios, chiar dacă în sesizare nu era precizată locaţia, mai multe echipe de la Serviciul de Ecarisaj s-au deplasat două ore mai târziu în faţa Sălii Sporturilor, pentru a-l ridica pe Bursuc. Disperat să-și salveze prietenul patruped, Liviu s-a refugiat alături de el în gura de canal în care cei doi îşi trăiau viaţa şi a fluturat un băţ către hingheri, anunţându-şi intenţia de a-l apăra cu orice preţ. Încurcaţi, cei cinci hingheri veniţi să ia un căţel cu picioarele paralizate au cerut ajutorul Poliţiei Locale Constanţa. Agentul de poliție locală Viorel Şotopanu i-a cerut lui Liviu să iasă la suprafaţă, iar omul s-a conformat în faţa autorităţii uniformei. Nu mai avea cum să lupte. Hingherii l-au înşfăcat pe Bursuc. Fără scaunul cu rotile, rămas în canal. Şi nu s-au mulţumit cu atât… L-au ridicat şi pe Luke, un alt căţel aciuat lângă cei doi. Duba a plecat spre Biobază, iar Liviu a rămas în urma ei deznădăjduit, cu lacrimi în ochi. Raportul poliţistului local confirmă cele întâmplate, dar, din nou ciudat, este întocmit pe data de 29 mai 2015, la două zile distanţă de la întâmplare, după ce povestea revoltase deja iubitorii de animale. În acelaşi raport se face referire și la situaţia medicală a lui Bursuc, poliţistul local împărtăşind impresia că „animalul era grav bolnav şi necesita îngrijiri medicale”.

EUTANASIAT ÎN ACEEAŞI ZI Vestea că Bursuc a fost ridicat de lucrătorii de la SC Puppy Vet SRL, firma care administrează Serviciul de Ecarisaj Constanţa, a făcut înconjurul oraşului, iar iubitorii de animale s-au sesizat, mulţi dintre ei anunţându-și intenţia de a-l adopta pe Bursuc. Însă programul pentru adopţii este de doar două ore, între 14.00 şi 16.00. Miercuri seară era deja prea târziu. A doua zi, mai multe persoane s-au deplasat la Biobază pentru a depune o cerere oficială să-l ia în grijă pe Bursuc. Fără prea multe bătăi de cap, angajatele de la SC Puppy Vet SRL au anunţat sec: Bursuc nu mai e! A fost eutanasiat. Căţelul care a înfruntat viaţa cu picioarele paralizate era prea bolnav. Sau cel puţin aşa arată Fişa clinică de observaţie a câinelui pe durata cazării în biobaza animalelor fără stăpân nr. 382/27.05.2015. Poartă parafa medicului primar veterinar Constantin Samara şi are o mulţime de diagnostice: peodemodecie generalizată, membrele posterioare fracturate, hemoragie internă, ruptură diafragmetică, maxilarul inferior fracturat, fractură de coloană vertebrală lombară, paraplegie. Sună îngrozitor, iar singurul martor care afirmă că Bursuc era bătut chiar de stăpânul său, conform actelor puse la dispoziţie de autorităţi, rămâne Cornel Creţu. Cel care a semnat sesizarea, Murat Zeadin, vicepreşedinte la Asociaţia Chinologică Hobby Constanţa, care se ocupă de organizarea de expoziţii canine, de înregistrarea câinilor agresivi şi a caniselor, eliberarea de acte pentru câini şi de pregătirea câinilor detectivi, nici măcar nu a venit la faţa locului. Revoltaţi, adoptatorii au cerut cadavrul lui Bursuc, pentru autopsie. Răspunsul a vent rapid: nici cadavrul nu mai e!

„Am spus că vreau să adopt un câine care a fost ridicat din fața Sălii Sporturilor. Mi-au spus că nu mai am ce să ridic și că a fost eutanasiat pentru că suferea de o boală incurabilă. Am întrebat de ce boală suferea, dar mi s-a răspuns că nu pot să-mi zică. Am cerut hârtiile, să văd măcar cine s-a ocupat de eutanasiere, cum a fost ridicat și în ce condiții, am cerut să-l văd măcar așa, mort, dar toate răspunsurile au fost negative”, povestește unul dintre cei care s-au oferit să-l adopte pe Bursuc, Mihai Brânzei. La nici 24 de ore a dispărut, dar nu se dau prea multe lămuriri. Nici Luke nu a scăpat. Nimeni nu ştie unde este, dar teama că a avut soarta lui Bursuc se transformă treptat în certitudine.

SINGUR ŞI AMĂRÂT Rămas fără singurii săi prieteni, Liviu plânge. Se refugiază din nou în lumea bahică. Viaţa i-a mai dat o palmă. Este iar singur. Societatea l-a trimis la periferia ei şi i-a răpit şi ultima bucurie. Persoanele care puteau să-l ajute i-au mai dat un brânci. Şi-au unit forţele să-l trimită pe Bursuc în ghearele morţii. Drama lui personală lasă în urmă multe întrebări, multe acte oficiale ciudate şi nevoia de răspunsuri din partea autorităţilor.