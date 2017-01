Două tabere, acelaşi Bac: „sportivii”, supăraţi pe „teoreticieni”

Sute de elevi din întreaga ţară calificaţi la etapele internaţionale ale competiţiilor şcolare susţin, astăzi, ultima probă din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat, cea la alegere a profilului şi specializării. Excepţie fac elevii care au studiat limba maternă şi care mai au de trecut şi mâine un hop: proba scrisă la limba şi literatura maternă. De la nivelul judeţului Constanţa, au plecat către Bacău (locul unde se susţine această sesiune) 40 de elevi, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. „Din cei 40 de elevi care şi-au exprimat opţiunea de a participa la sesiunea specială, 37 sunt sportivi care au câştigat diverse competiţii de profil şi urmează să meargă mai departe”, a declarat inspectorul şcolar adjunct din cadrul ISJ, prof. Margareta Constantin. Pe lângă cei 37 de sportivi, la Bacău se mai află şi Laura Antonaru, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care a fost selectată în lotul care va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Biologie, şi Lucian Scurtu, de la Liceul Internaţional de Informatică, care va pleca la Olimpiada Internaţională de Chimie. Un caz deosebit îl constituie cel al elevei Luana Mândroiu, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care a cerut să susţină bacalaureatul în această perioadă pentru că sesiunea de vară coincide cu admiterea la Facultatea de Medicină din Viena, ale cărei cursuri doreşte să le urmeze. „Probele au fost accesibile, ar fi trebuit să ne aşteptăm la ele. Pentru mine, cea mai dificilă a fost proba la limba română, unde nu pot spune că mă descurc foarte bine”, a spus Laura Antonaru, care va susţine, azi, proba la biologie, disciplină la care este olimpică naţională.

SUBIECTE SURPRIZĂ Olimpicii au avut, însă, parte şi de surprize, una dintre acestea fiind al treilea subiect de la proba scrisă de limba şi literatura română. „Ne-a picat textul dramatic, un subiect care a fost şi anul trecut, şi acum doi ani. Chiar nu ne mai aşteptam la aşa ceva. Am avut noroc că am repetat înainte de probă şi m-am descurcat”, a spus, la rândul său, Lucian Scurtu. Din păcate, prima sesiune din an a examenului de maturitate a adus cu sine şi primele eşecuri. Cu alte cuvinte, primele eliminări pentru fraudare au însemnat, numai în prima zi a probelor scrise, scoaterea din sălile de examinare a 20 de elevi. Reprezentanţii ISJ Bacău au confirmat că printre ei sunt şi constănţeni, însă, în mod surprinzător, nu au putut specifica şi numărul acestora. „Ni s-a spus foarte clar înainte de-a începe examenul că nu avem voie cu telefoane în sală. Chiar şi înaintea primei probe scrise, supraveghetorii au venit în sală şi au spus că cei care au la ei fiţuici sau şi-au păstrat telefoanele să le predea în acel moment şi nu vor păţi nimic. Cei care au fost eliminaţi nu au ţinut cont de aceste avertismente”, a adăugat Lucian Scurtu. El a povestit că, în cadrul probei de ieri, profesorii supraveghetori au venit „înarmaţi” cu un aparat de detectare a semnalului de telefonie mobilă, pentru a depista elevii care nu şi-au predat telefoanele. Ca urmare a acestei acţiuni, alţi doi candidaţi au fost eliminaţi din examen. Exigenţa cadrelor didactice a împărţit candidaţii de la Bacău în două tabere: „teoreticienii” şi „sportivii”, cei din urmă reproşându-le colegilor faptul că, din cauza lor, nu au fost lăsaţi să trişeze. Rezultatele finale vor fi afişate pe 1 iunie.