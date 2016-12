Două tablouri de Van Gogh furate în urmă cu 14 ani, recuperate de la mafia italiană

Polițiștii italieni au recuperat două tablouri ale pictorului olandez Vincent Van Gogh care au fost furate din Amsterdam, în 2002, ca parte a unei operațiuni contra grupului mafiot Camorra, care acționează pe terirtoriul orașului Napoli, potrivit Reuters. Reprezentanții Muzeului Van Gogh din Amsterdam au declarat că tablourile au fost furate din ramele lor, dar se pare că au suferit doar stricăciuni minore. Încă nu este clar când se vor întoarce picturile la muzeul care conține cele mai multe lucrări din opera lui Van Gogh. Tablourile ”Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen / Congregație părăsind Biserica Reformată din Nuenen” (1884/5) și ”View of the Sea at Scheveningen / Priveliște marină la Scheveningen" (1882) fac parte din operele create la începuturile carierei scurte și tumultuoase a pictorului olandez.

Autoritățile fiscale italiene au confiscat bunuri în valoare de zeci de milioane de euro de la grupul mafiot Camorra, implicat în traficul internațional de cocaină. Oficialitățile au declarat că printre bunuri se numărau tablourile de o valoare inestimabilă. ”Se află în siguranță”, a declarat directorul Muzeului Van Gogh, Axel Rueger. ”Nu mai îndrăzneam să sper că aș putea spune acest lucru, după atâția ani”, a adăugat acesta. Prim-ministrul italian, Matteo Renzi, l-a informat pe omologul său danez, Mark Rutte, despre operațiunea poliției, înainte de funeraliile fostului președinte israelian Shimon Peres, potrivit unei surse din Guvernul lui Renzi. În timpul jafului din 2002, hoții au folosit o scară pentru a se urca pe acoperișul muzeului și pentru a intra prin efracție în clădire, scăpând cu ajutorul unei frânghii. Doi bărbați au fost ulterior prinși și condamnați pentru furt, datorită unor probe ADN care demonstrau legătura acestora cu jaful. Cei doi au fost condamnați la 4 ani de închisoare, respectiv 4 ani și șase luni, dar tablourile nu fuseseră recuperate.