Două tinere, la comandă în Jandarmerie

Au vrut să lucreze în Armată, părinţii le-au ajutat să-şi îndeplinească visul şi au reuşit. Este povestea a două tinere din judeţul Argeş, Oana-Simina Neacă, de 24 de ani, şi Ionela Păiuşescu, de 23 ani, care au absolvit, la sfârşitul anului trecut, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - arma Jandarmi şi au fost angajate la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa. Ambele au gradul de sublocotenent şi vor conduce câte o grupă din cadrul detaşamentelor de ordine publică. Faptul că vor avea în subordine numai bărbaţi nu le sperie, ba din contră, le motivează.

NU E ADEPTA VIOLENŢEI „Eu sunt o fire activă, îmi place adrenalina şi sunt convinsă că voi face faţă cu brio tuturor misiunilor pe care le voi coordona. Am doi fraţi şi, de mică, m-am jucat numai cu băieţi, am avut doar maşinuţe şi nu mi-au plăcut păpuşile. Am constatat că mă înţeleg mai bine cu bărbaţii decât cu femeile. Consider că bărbaţii sunt mai înţelegători şi mai receptivi”, a povestit sblt. Oana Neacă. Aceasta spune că şi-a dorit să ajungă om al legii de la vârsta de zece ani, atunci când a văzut primul film poliţist. „Am ales să lucrez în cadrul Jandarmeriei pentru că aici sunt mai multă disciplină, responsabilitate, ordine şi mai multe misiuni care-mi satisfac dorinţa de adrenalină. În plus, îmi place siguranţa pe care mi-o dau uniforma militară, statutul social şi stabilitatea unui loc de muncă. Eu consider că nu oricine este capabil să fie jandarm. Pentru această profesie ai nevoie de stăpânire de sine, de capacitate de a lua decizii rapide în misiuni, unde pot apărea diverse situaţii urgente, şi, nu în ultimul rând, de răbdare”, a spus Oana Neacă. Fire comunicativă, tânăra este convinsă că oamenii care se manifestă violent pe stradă, la mitinguri sau în alte locaţii pot fi calmaţi cu... vorba bună. „Nu sunt adepta violenţei. Dacă ştii să te pliezi după caracterul omului şi reuşeşti să-i atingi latura sensibilă, sunt convinsă că va renunţa la manifestarea violentă”, a mai spus sblt. Neacă.

PROFESIA POTRIVITĂ Colega ei, sblt. Ionela Păiuşescu, a povestit că şi-a dorit să îmbrace uniforma militară încă din clasa a VIII-a. Tatăl ei a susţinut-o. „Tata ar fi vrut să urmez liceul militar, dar eu am considerat că este prea devreme şi am decis să urmez cariera militară din facultate. M-am pregătit şi am intrat din prima la academie. La jandarmi am ajuns după ce am fost sfătuită de mai mulţi cunoscuţi că această armă mi se potriveşte mai bine. În plus, nu aş fi vrut să lucrez undeva la ţară, aşa cum s-ar fi putut întâmpla dacă alegeam Poliţia, mi-am dorit să îmi desfăşor activitatea într-un oraş mare. Am ales Constanţa deoarece ştiu că aici voi avea ocazia de a participa la mai multe misiuni, mai ales vara, iar eu îmi doresc să am activitate, nu să stau. Nu-mi place viaţa monotonă”, a declarat Ionela Păiuşescu.

EXAMENUL MATURITĂŢII CA OFIŢER Ambele femei-ofiţer sunt de părere că jandarmii sunt foarte solidari, iar această unitate porneşte chiar din facultate. „Dacă vreun coleg făcea vreo greşeală, toţi îl acopeream ori încasam pedeapsa împreună. Niciodată nu ne-am dat de gol”, a spus sblt. Neacă. Ea a adăugat că examenul maturităţii ca ofiţer a avut loc în anul III, când i s-au „dat pe mână” 40 de studente din anul I pentru a face instrucţie de front cu ele. „Am crezut că nu voi face faţă, că mă va bufni râsul atunci când le voi da comenzi, dar nu a fost aşa. Am trecut cu brio acest test”, a mai precizat Oana Neacă. Atât ea, cât şi Ionela Păiuşescu au intrat deja în „pâine” la IJJ Constanţa şi au trecut proba de foc în perioada sărbătorilor de iarnă, când au avut ocazia să pună în practică ceea ce au învăţat în facultate.