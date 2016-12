Două tiruri incendiate din răzbunare?

Pompierii constănţeni au fost ieri alertaţi, prin numărul de urgenţă 112, să intervină la un incendiu care a mistuit două TIR-uri parcate într-un depozit situat la intersecţia străzilor Democraţiei cu Comarnic, din cartierul constănţean Km 5. Flăcările au fost observate în jurul orelor 17.30, iar pompierii au reuşit să lichideze focul în 30 minute, înainte ca acesta să se extindă şi la cea de-a treia maşină de mare tonaj parcată în apropiere. Terenul unde se afla parcarea aparţine firmei BCE Trading Int., iar proprietarii acesteia, Cătălin Decebal Bogdan şi finul său, Tănase Lupu, bănuiesc că la mijloc este vorba de o răzbunare din partea lui Vasile Lupu, fratele celui de-al doilea patron. Aceştia spun că, la momentul şi în locul producerii incendiului, nu exista nici un paznic (deşi în curtea respectivă se aflau şase TIR-uri şi cîteva maşini de lux), iar focul a afectat nu doar cele două autovehicule parcate cu o distanţă de trei metri între ele, ci şi o baracă situată la aproximativ zece metri de cele două maşini. Cei doi proprietari spun că, în urmă cu trei zile, au fost ameninţaţi de cel pe care îl bănuiesc, iar cu cîteva minute înainte de producerea incendiului, au primit un telefon de la Vasile Lupu, însă au refuzat să îi răspundă. „Nu ştiu ce i-a căşunat pe mine, pentru că este o ceartă între cei doi fraţi. La prima vedere, am o pagubă de vreo 25-30.000 euro. Aveam asigurarea obligatorie pentru cele două maşini de transport, nu însă şi cea CASCO” a declarat Cătălin Decebal Bogdan. „În urmă cu trei zile, Vasile Lupu a venit aici cu cinci cuţite asupra lui. M-a alergat şi pe mine şi pe finul meu. L-a luat fiul său de aici, ne-a ameninţat atunci dar am crezut că sînt vorbe aruncate la băutură. Nu ştiu de ce s-a luat de mine, eu nu am datorii la el, ba din contră, el are datorii faţă de mine... La orele 17.25, cu cinci minute înainte să fie incendiul, m-a sunat pe telefonul mobil însă nu am vrut să-i răspund. După incendiu nu m-a mai sunat...”, le-a povestit poliţiştilor Tănase Lupu. Cele două maşini distruse sînt un autotren marca MAN, înmatriculat CT 12 DIR (cel care a luat foc primul) şi unul marca IVECO, înmatriculat CT 01 BCE. Cercetările sînt continuate de poliţiştii Secţiei 5.