Două titluri balcanice pentru atleții de la CS Farul

La finalul săptămânii trecute, la Pitești, au avut loc Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori, competiție la care a fost prezentă și o importantă delegație tricoloră, din care au făcut parte și cinci sportivi de la CS Farul Contanța. Atleții tomitani au avut o comportare foarte bună, reușind să urce de cinci ori pe podium. Cea mai bună sprinteră din România în ultimii ani, Andreea Ogrăzeanu, și-a confirmat statutul de favorită în proba regină de 100 m, impunându-se fără probleme. În plus, sportiva pregătită de Cristina Manea a făcut parte și din ștafeta României clasată pe locul secund în proba de 4x100 m. Surprinzător, Ogrăzeanu nu a reușit să cucerească vreo medalie în proba de 200 m, sosind doar pe locul 4. „Rezultatele sunt bune, dar ne așteptam ca Ogrăzeanu să urce măcar pe podium la 200 de metri. Probabil că a intervenit o ușoară accidentare”, a spus Dumitru Mihăilescu, director adjunct al CS Farul. Gruparea de pe litoral a mai cucerit un titlu balcanic, prin Cristina Bujin (antrenor Bogdan Tudor), în proba feminină de triplusalt, în care o altă constănțeancă, Cristina Sandu (antrenor Lucian Sfia), a obținut medalia de bronz. „A fost un concurs bun, mai ales că am reușit să trec de bariera de 14 metri. Mă bucur că am câștigat, mai ales că a fost ultimul concurs înaintea Campionatelor Europene”, a declarat Cristina Bujin. Seria medaliilor a fost completată de Mihaela Bobocea (antrenor Valentin Anghel), care a încheiat pe poziția a doua în cursa de 1.500 de metri. Un rezultat bun a obținut și Cornel Bănănău (antrenor Marian Ciser), clasat pe locul 5 la 100 mg. Delegația României a mai cucerit șapte medalii de aur prin Bianca Răzor - la 400 m, Nicoleta Anghelescu - la suliţă, Marian Oprea - la săritura în lungime, Angela Moroşanu - la 400 mg, Mirela Lavric - la 800 m, Nicolae Soare - la 5.000m, ștafeta 4x100 m masculin, patru medalii de argint, prin Adelina Pastor - la 400 m, Marian Cîmpeanu - la 100 m, Sanda Belgyan - la 400 mg, Mihaela Nunu - la 800 m, Mihai Donişan - la săritura în înălţime și una de bronz, prin Cristina Casandra - la 3.000 m.

Pentru Andreea Ogrăzeanu și Cristina Bujin, concursul de la Pitești a reprezentat ultima verificare oficială înaintea participării la Campionatele Europene, programate în perioada 12-17 august, la Zurich (Elveția). Cele două au intrat ieri într-un cantonament de două săptămâni la Brașov, urmând ca apoi să facă deplasarea în Elveția împreună cu delegația României. „Obiectivul meu este să intru în finală, iar apoi să ocup un loc cât mai bun”, a mărturisit Cristina Bujin.