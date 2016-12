Două treimi dintre români nu vor să lucreze pentru companii cu o reputație proastă

16:39:08 / 01 Aprilie 2015

Am lucrat pt investitori straini pana cand toti au inchis afacerile si au plecat. Acum sunt nevoit sa lucrez pt patroni romani...am lucrat doar cate o luna la diversi patroni romani, diverse domenii. Salariul oferit se stie, mizerul salariu minim pe economie, si nici ala la timp, cu intarzieri de saptamani!!! ,ore suplimentare neplatite, concedii...ce sunt alea!?, si ''sfaturi'' primite de la ei pt a castiga ceva in plus. Normal ca am plecat de la toate aceste joburi unde patronul te invata si cum sa furi, vezi Doamne ca ii pasa de angajatii sai. Pt ca tu ca patron nu te lasa inima sa dai un salariu bun, cum ar trebui sa fie salariul din tara, imi ceri mie sa fur ca sa ajung la un salariul amarat de 1000!!! pe care TREBUIE sa mi- l dai tu? Si drag patron, mai spui ca nimeni nu e de neinlocuit? De parca ai oferi jobul visurilor si salariul aferent? Si angajatii au aceasi vorba: nici un job nu este de neinlocuit!