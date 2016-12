Două trupe de stripperi se judecă pentru acelaşi nume: Chippendales

Un adevărat conflict a început între două trupe de stripperi care se folosesc de acelaşi nume. Trupa originală The Chippendales dă în judecată un grup nou venit pe piaţa striptease-ului internaţional, Here Come The Boys, pe care îl acuză că se promovează prin utilizarea numelui şi făcînd trimitere la succesul trupei americane. Noul grup de stripperi a lansat un turneu în 42 de ţări, prima reprezentaţie avînd loc la Londra, la O2 Arena. La rîndul lor, stripperii de la Chippendales se pregătesc pentru două reprezentaţii în Marea Britanie, la Edinburgh Fringe Festival şi la Shepherd\'s Bush Empire.

Compania americană de dansatori Chippendales a declanşat procedurile legale necesare pentru a primi o parte din profiturile Here Come The Boys, trupă pe care o acuză că i-a exploatat celebritatea pentru a se promova. Purtătorul de cuvînt al trupei Chippendales, Kevin Denberg, a declarat că acţiunea în justiţie declanşată împotriva trupei nou lansate a fost iniţiată din dorinţa de a proteja fanii loiali ai Chippendales de orice confuzie în ceea ce priveşte brandul. Pe de altă parte, grupul Here Come The Boys susţine că el a fost acela care a ajutat trupa Chippendales să se relanseze, în condiţiile în care zece dintre membrii trupei au făcut parte din compania de dans americană în 1991. “Celor de la Chippendales nu le place concurenţa şi au făcut tot posibilul să ne elimine. Însă, noi considerăm că este loc pe piaţă pentru toată lumea. Coregrafia show-ului nostru este semnată de Cris Judd, fost membru al Chippendales. Sîntem, însă, o entitate distinctă şi trebuie să fim trataţi ca atare. Oferim ceva complet diferit şi ar trebui să fim lăsaţi să ne facem treaba”, a declarat Laurel Goodman, membru al echipei manageriale a Here Come The Boys.

Trupa de striptease Chippendales a fost înfiinţată într-un club de noapte din Los Angeles, în 1979 şi susţine că este în continuare principalul furnizor de divertisment pentru femei. Grupul încearcă, prin intermediul unei acţiuni în justiţie, să împiedice Superstar Entertainment Limited, care se ocupă de trupa Here Comes The Boys, să încalce marca Chippendales. Astfel, în plîngerea depusă în justiţie se menţionează că noul grup a folosit numele Chippendales pentru a se promova, sugerînd că trupa Chippendales s-a reformat sau a fost rebranduită. Cu toate acestea, site-ul Here Comes The Boys include o menţiune clară ce avertizează că trupa nu este una şi aceeaşi cu Chippendales. “Vă rugăm să nu ne confundaţi cu Chippendales. Deşi mulţi dintre dansatorii noştri au făcut parte din Chippendales, show-ul nostru nu este unul Chippendales. Here Come The Boys este un show nou şi independent”.