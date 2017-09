Două turiste americane, atacate cu acid la Marsilia

20:55:49 / 17 Septembrie 2017

Atac tipic tarilor arabe

Probabil atacatoare era de religie musulmana. Acest tip de atacuri se intampla des in tarile arabe, cand o femeie refuza un barbat acesta o stropste cu acid pe fata si nu i se intampla nimic politia nu face nimic in astfel de cauzuri in tarile arabe. Si treaba cu nu mai generalizati ca nu toti musulmanii sunt teroristi dar toti teroristii sunt musulmani din pacate asta e realitatea.