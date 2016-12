Două victorii pentru Academia Hagi la turneul final al Memorialului “Gheorghe Ene”

Turneul final al Memorialului “Gheorghe Ene” la fotbal a debutat, vineri, la Sala Sporturilor, unde cele opt echipe participante au încercat să facă un prim pas spre calificarea în marea finală. La competiția rezervată copiilor născuți după 1 ianuarie 2006 participă și Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” (antrenor Mihai Stere, director coordonator Constantin Mareș), aceasta fiind una dintre favoritele la câștigarea trofeului. În primul meci din Grupa B, Academia Hagi 2006 a întâlnit pe Unirea Ruginoasa, pe care a învins-o cu scorul de 6-1 (2-1), la capătul unui meci în care constănțenii au irosit multe alte ocazii de gol. David Poturlu a deschis scorul în secunda 8, cu un șut la colțul lung, tot el majorând avantajul în min. 6. Pe fondul dominării constănțene, oaspeții au redus din handicap cu două minute înainte de finalul primei reprize, după un contraatac. Ieșenii au început mai deciși actul secund, dar golurile lui Ionuț Cercel din min. 28 (șut la vinclu) și Luca Băsceanu în min. 29 (l-a învins pe portarul advers din situație de unu la unu) au lămurit soarta întâlnirii. Până la final, Academia Hagi a mai înscris de două ori, prin Mihai Radu - în min. 35 (șut la vinclu, din propria jumătate de teren) și Eduard Gordin - în min. 40. „Un meci greu la început, dar încet-încet am reușit să ne impunem, să ne facem jocul de pase. O victorie de moral, care ne dă încredere pentru următoarele partide, pentru că ne dorim să ajungem cât mai sus. Copiii sunt foarte ambițioși, sunt deosebiți și am mare încredere în ei”, a declarat antrenorul Mihai Stere. Autor a două goluri, David Poturlu este optimist în privința șanselor echipei sale la acest turneu. „A fost foarte bine, sunt mulțumit că am și înscris, mai ales că nu a fost un meci prea ușor. Vrem să câștigăm turneul, să ieșim campioni”, este obiectivul tânărului jucător constănțean al Academiei Hagi. Pentru Academia Hagi 2006 au evoluat: Rafael Munteanu - Mihai Radu, Ionuț Cercel, Cosmin Irimia, Eduard Gordin, David Poturlu. Au mai intrat: Luca Băsceanu, Cătălin Cusmenco, David Mărgărit, Dan Teșilă și Dragoș Manole.

Vineri seară, în a doua partidă jucată în Grupa B, Academia Hagi - FC “Dănuț Coman” Pitești 3-0 (Luca Băsceanu, David Poturlu și un autogol).

Tot vineri au mai avut loc următoarele meciuri: ACS Poli Timișoara - ACS Kinder Carei 2-3, FC Brașov - Luceafărul Cluj 2-1 și ACS Kinder Carei - Luceafărul Cluj 1-1 (toate în Grupa A); CSM Focșani - FC “Dănuț Coman” Pitești 0-2 (Grupa B).

DUMINICĂ SE DECIDE CAMPIOANA

Următoarele partide din Sala Sporturilor ale turneului final al Memorialului “Gheorghe Ene” vor avea loc după următorul program - sâmbătă, ora 11.00: FC Brașov - ACS Kinder Carei (Grupa A); ora 12.00: Unirea Ruginoasa - FC Dănuț Coman (Grupa B); ora 13.00: Luceafărul Cluj - ACS Poli Timișoara (Grupa A); ora 14.00: Academia Hagi - CSM Focșani (Grupa B); duminică, ora 10.00 - Finala mică: Loc 2 Gr. A - Loc 2 Gr. B; ora 11.00 - Finala mare: Loc 1 Gr. A - Loc 1 Gr. B.