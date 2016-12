Două vieţi curmate şi şapte răniţi

IMPACT NIMICITOR. Două persoane au murit pe loc şi alte şapte au fost rănite într-un tragic accident rutier produs, ieri dimineaţă, în jurul orelor 06.00, pe Drumul Naţional 22 (Constanţa - Tulcea), în apropierea comunei Lumina. Poliţiştii de la Rutieră spun că Petrică Radu, în vârstă de 42 de ani, din Cogealac, aflat la volanul unui autobuz marca Probus, înmatriculat CT 60 DYK, care transportă persoane pe ruta Constanţa - Fântânele, se deplasa pe DN 22, dinspre localitatea Tariverde către Lumina. Ajuns la Km 282, spun oamenii legii, într-o curbă, şoferul a pierdut controlul direcţiei pe carosabilul acoperit cu polei şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu o volă condusă regulamentar din sens opus de Eugen Ştefanenco, în vârstă de 39 de ani, din Lumina. În urma teribilei coliziuni, doi călători aflaţi în autobuz au murit pe loc, zdrobiţi pur şi simplu de cupa utilajului, care a făcut ţăndări parbrizul. Oamenii legii spun că Niculae Chiriţă, de 53 de ani, din Constanţa, şi Ion Ioniţă, de 30 de ani, din localitatea Fântânele, se aflau pe scaunele din dreapta faţă ale mijlocului de transport în comun. „Eu am făcut tot ce am putut ca să evit impactul, am tras cât am putut de volan, dar nu am avut ce să fac. Pur şi simplu nu am avut ce să fac. Nu e vina mea”, a declarat Eugen Ştefanenco, şoferul volei.

RĂNI GRAVE. La locul accidentului au sosit în scurt timp şapte ambulanţe, dintre care trei echipaje SMURD şi patru autosanitare ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Constanţa. Şoferul autobuzului, Petrică Radu, de 42 de ani şi o pasageră, Doiniţa Raftu, de 51 de ani, din Fântânele, au fost transportaţi în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU), unde au rămas internaţi. „În acest moment femeia se află în sala de operaţie. Aceasta a fost internată cu multiple fracturi costale, ruptură de splină şi ruptură de ficat. Şoferul autobuzului, prezintă o fractură de mandibulă şi o plagă cervicală şi se află acum în Clinica ORL, pentru investigaţii. O a treia victimă a accidentului, care a rămas internată, tot o femeie, de 40 de ani, se află acum în Clinica de Ortopedie cu antebraţul fracturat. Celelalte patru persoane care au fost aduse la spital prezentau leziuni uşoare”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Constanţa. Pentru scoaterea celor două trupuri neînsufleţite dintre fiarele contorsionate a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. La locul tragediei a ajuns şi o autospecială de pompieri pentru a preveni izbucnirea unui incendiu. Oamenii legii spun că vola se îndrepta spre cariera de piatră de la Sibioara. În urma testării şoferului utilajului cu aparatul etilotest, poliţiştii de la Rutieră au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

VERIFICĂRI. Reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române Constanţa (ARR) spun că autobuzul aparţine firmei SC Dumacris Inst SRL, din Constanţa. „În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că societatea respectivă deţine licenţă de transport valabilă până în anul 2011 şi că autobuzul avea inspecţia tehnică periodică la zi. De asemenea, s-a constatat faptul că şoferul are atestat. Urmează să se controleze dacă timpii de odihnă şi de conducere au fost respectaţi”, a declarat Gabriel Iordache, directorul ARR Constanţa. Autobuzul implicat în accident are 37 de locuri, dintre care 30 erau ocupate în momentul producerii tragediei. În urma coliziunii, circulaţia în zonă a fost blocată timp de aproape trei ore, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) deviind traficul rutier prin comuna Lumina. „Este cel mai grav accident petrecut în acest an pe şoselele din judeţul Constanţa. Urmările coliziunii ar fi putut fi, însă, mult mai grave, dacă în locul autobuzului s-ar fi aflat un microbuz”, a declarat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa.

ŞOFER EXPERIMENTAT. Potrivit datelor furnizate de SPR Constanţa, şoferul autobuzului, Petrică Radu, are permis de conducere din anul 1987, de la vârstă de 19 ani, până acum acesta nefiind implicat în vreun accident rutier. Oamenii legii spun că de-a lungul timpului, bărbatul a fost sancţionat de două ori pentru depăşirea limitei legale de viteză, de două ori pentru că nu purta centura de siguranţă şi o dată pentru o depăşire interzisă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc această tragedie rutieră.