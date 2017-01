Două zile pînă la meciul HCM - Montpellier

Doar două zile o mai despart pe HCM Constanţa, campioana României la handbal masculin, de prima confruntare susţinută în faţa propriilor suporteri în actuala ediţie a Ligii Campionilor. Şifonată serios duminică, la Stockholm (25-33 cu Hammarby), HCM speră să învingă duminică pe Montpellier, pentru a depăşi pasa proastă pe care o traversează. “Sîntem într-un moment mai greu, atît pe plan intern, cît şi internaţional. Ştiam că grupa de anul acesta este foarte puternică, însă acest lucru nu presupune că sîntem dinainte învinşi. Singura problemă este că jocul echipei este fluctuant şi acest lucru mă îngrijorează cel mai mult. Sîntem într-o perioadă în care psihicul nostru nu este cel care ar trebui să fie pentru o echipă care are obiective foarte îndrăzneţe. Cred că HCM este într-un proces de reconstrucţie activă. Eu sînt supărat pe mine că la Stockholm n-am reuşit să-i ajut aşa cum credeam că vor răspunde ei în teren”, a declarat antrenorul principal Lucian Râşniţă. Chiar dacă, cel puţin din punct de vedere teoretic, HCM porneşte cu şansa a doua în faţa vicecampioanei Franţei, Laurenţiu Toma este încrezător în şansa echipei sale: “Francezii pot fi învinşi, nu s-a născut nimeni învingător. Ne propunem un meci bun aşa cum am făcut de obicei acasă, iar cel mai bun exemplu este jocul cu Barcelona. Vom juca la victorie, iar dacă o vom obţine, vom avea un moral bun inclusiv în întrecerea internă”, a afirmat Toma, care va susţine duminică meciul cu nr. 50 în cupele europene. Nici Toma, nici Ionuţ Stănescu n-au ratat niciun meci al HCM-ului în cupele europene bifînd toate cele 49 de prezenţe internaţionale precedente ale constănţenilor. Singura absenţă a HCM-ului împotriva francezilor va fi cea a lui Aleksandar Adzic, care va lipsi în următoarele două luni din cauza unei rupturi musculare. În schimb, chiar dacă nu este refăcut complet după o fractură la deget, Ionuţ Săulescu va fi în teren împotriva lui Montpellier. “Vom juca la victorie. Chiar dacă am făcut un meci prost cu Hammarby vrem să ne luăm revanşa faţă de publicul constănţean”, a declarat Ionuţ Săulescu. După antrenamentul de ieri dimineaţă al gazdelor, s-a trecut la montarea suprafeţei de joc pentru Liga Campionilor. Astfel, HCM şi Montpellier se vor antrena de astăzi în aceleaşi condiţii pe care le vor întîlni duminică, la ora meciului.

Montpellier soseşte astăzi

Vicecampioana Franţei soseşte astăzi în România, în jurul orei 14.00. Delegaţia franceză va fi preluată din capitală de un autocar şi este aşteptată să sosească la Constanţa la ora 17.30. În intervalul 19.30-20.30, Montpellier se va antrena în Sala Sporturilor, iar sîmbătă, de la ora 11.00, va susţine antrenamentul oficial. Montpellier a jucat, miercuri seară, pe terenul lui SC Sélestat, în etapa a cincea a întrecerii interne franceze. Montpellier s-a impus cu 34-23, cele mai multe goluri pentru formaţia lui Patrice Canayer înscriindu-le David Juricek (9g). Cu patru victorii şi o înfrîngere, Montpellier (8 p), este lideră în Franţa la golaveraj (+32), devansînd-o pe Chambéry Savoie (+19), care are un joc mai puţin disputat.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi Montpellier, din Grupa B a Ligii Campionilor, programat duminică, 7 octombrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 20 RON. Aflată înaintea meciului cu numărul 50 din istoria participărilor în cupele europene, conducerea executivă a formaţiei constănţene pregăteşte surprize publicului la meciul jubiliar. Astfel, cumpărătorul fiecărui al 50-lea bilet vîndut de la fiecare punct de vînzare va primi un ceas de perete cu însemnele HCM-ului.