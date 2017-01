Dovezi împotriva lui Saddam Hussein, descoperite în gropi comune din Irak

Criminaliştii au descoperit documente de identitate ale presupuselor victime ale lui Saddam Hussein în gropi comune iar procurorii irakieni speră că acestea vor constitui dovezi concrete în cadrul procesului intentat fostului dictator, pentru genocid împotriva etnicilor kurzi. Experţi din cadrul unui laborator criminalistic din apropierea Bagdadului au declarat presei că noile descoperiri oferă probe esenţiale pentru alte procese. Înaltul Tribunal Penal irakian a programat pentru 21 august începerea procesului pentru genocid împotriva kurzilor în cadrul operaţiunii Anfal, din anii '80, în care este acuzat şi fostul preşedinte irakian Saddam Hussein. O mare parte dintre victime au fost înmormîntate în gropi comune, cercetate în prezent de experţi americani.

"Ceea ce am descoperit este că o mare parte dintre victime au ascuns actele de indentitate în buzunare secrete sau le-au cusut în căptuşeala hainelor, mai ales femeile. Au intuit că motivul deportării nu este acela al repopulării zonei de sud, ci altul", a declarat Michael Trimble, unul dintre experţii implicaţi. "Din punct de vedere criminalistic, avem foarte multe dovezi concrete pe care sistemul judiciar irakian le va putea folosi în cadrul proceselor", a adăugat el. Aproximativ 12% din victime aveau acte de identitate asupra lor, deşi acestea erau confiscate de autorităţile irakiene din acea vreme. Procurorii vor încerca să demonstreze implicarea directă a lui Saddam în acte de tortură, execuţii sumare, atacuri chimice şi distrugerea multor sate ale kurzilor. Multe victime au fost îngropate în gropi comune unde experţii criminalişti au descoperit femei şi copii împuşcaţi în cap. Una dintre gropi avea o adîncime de 3,5 metri şi un strat de cartuşe de mitralieră AK-47 la 40-50 de centimetri sub pămînt. "Este cea mai adîncă groapă pe care am descoperit-o în cariera mea. Este clar că acele persoane nu trebuiau găsite vreodată", a subliniat Trimble.

Michael Flowers, un oficial american care cooperează cu tribunalul care-l judecă pe Saddam Hussein, a declarat că există între 180 şi 222 de astfel de gropi comune şi un număr cuprins între 100.000 şi 300.000 de victime. "Se pune problema mai mult dacă putem face legătura între aceste gropi şi un anumit incident. Multe dintre aceste locuri au fost profanate", a precizat el.

Lobby pentru Saddam

Un om de afaceri sud-coreean este judecat în Statele Unite pentru că ar fi făcut lobby, în secret, la ONU, în favoarea Irakului. Conform anchetatorilor, Tongsun Park, în vîrstă de 71 de ani, ar fi primit milioane de dolari de la guvernul fostului dictator irakian, pentru a-şi exploata legăturile cu oficiali de rang înalt de la ONU. Executivul dorea ca prevederile programului Petrol contra Hrană să fie mai puţin dure pentru Irak. Apărarea lui Tongsun Park susţine că acuzatul nu a făcut nimic ilegal. Dacă va fi găsit vinovat, sud-coreeanul riscă o pedeapsă de 12 ani de închisoare. În anii '70, Tongsun Park s-a aflat în centrul scandalului Koreagate, cînd a fost acuzat că a încercat să mituiască congresmeni americani. Sud-coreeanul a fost condamnat, dar pentru că a cooperat cu anchetatorii, i s-a acordat imunitate.