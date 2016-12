Dovlecelul, bun în cura de slăbire

Un aliment excelent în cura de slăbire este dovlecelul, spun specialiştii, tocmai pentru că are un aport caloric nesemnificativ: 15 kcal la 100 de grame, în condiţiile în care conţine 95% apă şi o cantitate record de oligoelemente şi vitamine. În top se află potasiul, cu 700 mg, şi fosforul, cu 230 mg, în doar 100 de grame de dovlecel, plus cantităţi de peste 150 mg de magneziu şi calciu. Totodată, dovlecelul este o legumă binevenită pentru sistemul cardio-vascular, având efect hipertensiv, ca urmare a cantităţii mari de potasiu pe care o conţine. Dovlecelul are 0,35 mg de vitamina B3 şi provitamina A, care sunt prezente mai ales în coajă. La acestea se adaugă 7 mg de vitamina C, totul în doar 100 grame de dovlecel.