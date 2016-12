Doza de paracetamol în analgezicele combinate, prea mare

Agenţia americană pentru medicamente (FDA) a recomandat limitarea dozei de paracetamol în analgezicele combinate cu derivate ale morfinei, pentru a se evita riscul de leziuni hepatice grave, informează AFP. Paracetamolul este adesea folosit în combinaţie cu opioide, precum oxicodona, hidrocodona (Vicodin) şi codeina (Tylenol+codeină). Acum, FDA le cere medicilor să nu le mai prescrie pe cele care conţin mai mult de 325 de miligrame pe comprimat sau capsulă. Agenţia a explicat, într-un comunicat, că nu există date medicale care să arate că administrarea unei doze mai mari de 325 de miligrame de paracetamol oferă beneficii suplimentare care să justifice riscurile crescute pentru sănătate. Astfel, “limitarea dozei de paracetamol va reduce riscul de leziuni hepatice severe ca urmare a unei supradoze care poate provoca insuficienţă hepatică şi necesita un transplant de organe sau ar putea conduce chiar la moarte”, afirmă Food and Drug Administration (FDA). Agenţia a cerut în 2011 companiilor farmaceutice să limiteze doza de paracetamol la 325 miligrame per tabletă sau capsulă. “Un număr mare de analgezice prescrise sau vândute fără prescripţie medicală conţin paracetamol, ceea ce creşte riscul de supradozaj”, afirmă FDA, care reaminteşte de asemenea că paracetamolul consumat în combinaţie cu alcool creşte riscul de leziuni ale ficatului. FDA limitează la 4.000 de miligrame cantitatea maximă de paracetamol pe care un adult o poate lua în 24 de ore. Paracetamolul este indicat pentru tratamentul febrei şi durerii moderate. Spre deosebire de medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene, precum aspirina, el nu are proprietăţi antiinflamatorii şi nu creşte riscul de hemoragie.