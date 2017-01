Dr. Albotă Popescu, acuzat că fumează în sala de naşteri şi profesează beat!

Ginecologul Albotă Popescu, care profesează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, este acuzat de una dintre pacientele sale că i-a scos copilul cu forcepsul, aflat în stare de ebrietate. „Mai şi fuma peste tot, în sală, pe culoare, nu ţinea cont de nimic”, povesteşte femeia. Ana Maria Stoica, de 21 de ani, din Negru Vodă, s-a plîns că micuţul său a fost la un pas de moarte din cauza medicului care nu i-a acordat atenţia de care avea nevoie. Pacienta susţine, de asemenea, că dr. Albotă Popescu, care era de gardă pe 9 ianuarie 2009, a decis ca ea să nască pe cale naturală. „M-am chinuit o jumătate de oră. A văzut că nu se poate şi că este ceva în neregulă. Trebuia să-mi facă cezariană, nu să mă lase să mă chinuiesc atîta timp, să pun în pericol viaţa copilului, dar cred că şi pe a mea”, a mai spus tînăra mamă. Ea crede că din cauza medicului, care nu a procedat corect, copilul a primit la naştere doar nota „1”. „Am fost la un moment dat adormită de tot. Nu mai ştiu ce s-a întîmplat cu mine. M-am trezit cu un pix în mînă. Am fost pusă să semnez că am născut. Eram după anestezie, nici nu mai ştiu dacă am semnat sau nu, am tras o linie acolo”, a mai spus mama. Ana Maria îşi aduce aminte că, la un moment dat, cineva din sala de naşteri ar fi spus că trebuie chemată de urgenţă soţia medicului, de asemenea doctor, şi asta pentru că „el nu mai este în stare de nimic (din cauză că era beat, aşa cum declară mama - n.r.)”. „Mi-a vorbit foarte urît. Nici nu vreau să-mi mai aduc aminte. Medicul nu putea să lege două cuvinte din cauza stării de ebrietate în care se afla”, adaugă pacienta.

„Am procedat cît se poate de corect din punct de vedere medical”

În replică, dr. Albotă Popescu a declarat că a procedat cît se poate de corect din punct de vedere medical şi că, astfel, a fost evitată o nenorocire. „Asta se impunea în cazul pacientei. Faptul că am intervenit în scoaterea copilului cu forcepsul nu înseamnă nimic rău, din contră, am reuşit să-l salvăm. Mama nu are de ce să-şi facă vreo problemă, nu înţeleg ce reclamă ea. I-am făcut ce i-ar fi făcut oricare alt doctor”, a spus dr. Popescu. El a explicat că în timpul intervenţiei ar fi apărut unele probleme pe care nu şi le poate explica şi că bolnava ar fi avut un puls de doar 70 de bătăi pe minut, adică se afla în bradicardie fetală. „Am apelat la forceps pentru că el se foloseşte în momente de urgenţă, aşa cum a fost şi în cazul de faţă”, a mai spus medicul, care a repetat că nu are ce să i se reproşeze, cu excepţia faptului că „a greşit atunci cînd a fumat în preajma pacientei”. Cît priveşte acuzele referitoare la faptul că s-ar fi aflat în stare de ebrietate, dr. Albotă Popescu a negat. „În 30 de ani de profesie nu am avut nicio reclamaţie din partea vreunei paciente”, a mai adăugat ginecologul.

Medicul va fi acţionat în instanţă

Familia Stoica are de gînd să-l acţioneze în instanţă pe medicul pe care-l consideră vinovat. „Nu vreau să scape nepedepsit. Nu înţeleg de ce nu recunoaşte că era beat”, a spus plîngînd pacienta. Medicii neonatologi i-au comunicat că bebeluşul nu poate fi, deocamdată, alăptat la sîn din cauza problemelor de sănătate ivite şi că va necesita zile bune de internare pînă cînd se va decide care va fi starea sa de sănătate şi ce trebuie făcut în cazul său. „Mi s-a mai spus că, deocamdată, nu au cum să-i facă un computer tomograf să vadă dacă are ceva la cap, pentru că nu poate fi deplasat existînd, în orice moment, riscul să facă convulsii”, povesteşte Ana Maria. Precizăm că, potrivit spuselor sale, dr. Popescu este, în prezent, în concediu medical din cauza mai multor coaste rupte, asta după ce a căzut de pe un scaun, atunci cînd încerca să aşeze o perdea.