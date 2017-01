Dr. Camelia Ciobotaru, din nou în proces cu Ministerul Sănătăţii

Fostul director al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, se află din nou în proces cu Ministerul Sănătăţii (MS), asta după ce a fost destituită din funcţie „fără să se respecte prevederile legale”. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel Constanţa, cu numărul unic 1.437-36-2009 şi a fost depus pe data de 20 octombrie 2009, la nicio săptămînă după ce a fost destituită. Pe 4 noiembrie are loc prima înfăţişare în procesul cu MS. Reamintim că dr. Ciobotaru declara că „în Ordinul ministrului nu se specifica niciun motiv care să facă obiectul destituirii din funcţie”. “Eu nu am fost numită pe criterii politice, am venit aici prin concurs şi, în plus, am o hotărâre judecătorească ce valorează mai mult decât un Ordin şi trebuie luată în calcul”, afirma, nu de mult, dr. Camelia Ciobotaru. Reprezentantul MS de atunci s-a mai judecat cu forul superior în urmă cu câţiva ani, când, de asemenea, a fost schimbată abuziv. Oficialul a câştigat procesul împotriva MS şi şi-a reluat funcţia de director executiv general.