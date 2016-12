Dr. Constantin Dina, şeful Corpului de Control al MS

11:09:18 / 25 Mai 2014

Bravos si halam sa-ti fie!

Pina in 2010 cind a fost numit de PDL in functia de director in locul Dr. Camelia Ciubotaru, nu auzise nimeni de el. Ulterior si-a scos de la naftalina c.v.-ul stufos prin care ne anunta ca este membru a numeroase comitete si comitii.. Traseist politic, nu a dat curs somatiei Minnistrului Sanatatii in ianuarie 2013 de a-si depune demisia pentru incompetenta si aroganta si iata ca acum este promovat. Asa ne trebuie, pentru ca suntem un popor de cacat condusi de veleitari ,aroganti, ingimfati si incompetenti.