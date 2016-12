Dr. Dre, cel mai bogat rapper din lume

Dr. Dre a devenit cel mai bogat rapper din lume, după ce grupul american Apple a achiziţionat, cu trei miliarde de dolari, compania sa, Beats Electronics, care deţine o platformă online de muzică şi produce echipamente audio. Compania Beats Electronics a atras atenţia cu căşti audio care au fost promovate de numeroşi sportivi celebri şi cântăreţi renumiţi, precum Lady Gaga şi Nicki Minaj. Compania californiană este cunoscută şi pentru noul ei serviciu muzical online, pe bază de abonament, Beats Music. Aproximativ 2,6 miliarde de dolari vor fi plătiţi imediat după finalizarea tranzacţiei, prevăzută pentru sfârşitul lunii septembrie, iar restul sumei va fi achitat în plăţi ulterioare.

Operaţiunea permite grupului Apple să îi recruteze pe rapperul Dr. Dre şi pe celălalt co-fondator al companiei Beats Electronics, Jimmy Iovine. Grupul american nu a anunţat poziţiile pe care aceştia le vor ocupa în structura Apple, însă ”Wall Street Journal” afirmă că Dr. Dre şi Jimmy Iovine se vor ocupa atât de dezvoltarea unor produse electronice, cât şi de activităţi din domeniul streamingului muzical. Informaţii despre această tranzacţie au apărut în presă încă de la începutul lunii mai, provocând stupoare în rândul anumitor analişti, care s-au declarat sceptici în legătură cu logica strategică a unei astfel de operaţiuni. Într-adevăr, Apple s-a mulţumit până în prezent cu mici achiziţii bine ţintite, care nu depăşeau câteva sute de milioane de dolari, şi, mai ales, îşi concepea în mod tradiţional produsele prin intermediul departamentelor sale interne, fără să preia niciodată o marcă externă. La şapte ani după primul iPhone şi la patru ani după primul iPad, următorul produs revoluţionar al grupului Apple se lasă încă aşteptat, generând tot mai multe speculaţii despre o pană de inspiraţie în rândul grupului american, după moartea patronului său emblematic, Steve Jobs, în 2011.

Pentru anumiţi experţi, pariul acceptat de Apple este motivat mai ales de serviciul de muzică online în sistem streaming, lansat de Beats Electronics pe bază de abonament, în ianuarie, în SUA şi căruia specialiştii în domeniu îi prevăd un viitor frumos. Grupul Apple reprezintă o referinţă în domeniul descărcărilor cu plată ale fişierelor muzicale digitale, prin intermediul magazinului său online iTunes. Însă modul de consum muzical este pe cale să se schimbe: în loc să plătească pentru a descărca mai multe albume pe lună, fanii muzicii se abonează tot mai mult la servicii de ascultare a muzicii pe internet, precum Spotify. Apple a lansat, anul trecut, propriul serviciu de streaming, iTunes Radio, însă acesta a avut parte, se pare, de un debut destul de dificil. Pentru anumiţi experţi, operaţiunea reprezintă, totodată, o încercare a grupului Apple de a-şi relansa capacităţile inovatoare prin angajarea unor celebrităţi talentate şi s-ar rezuma, de fapt, la o recrutare costisitoare a lui Jimmy Iovine, de 61 de ani. Acesta este considerat un vizionar în universul muzicii.

PARTENERIAT STRATEGIC Ieri, şi Endava, una dintre companiile de servicii IT cu cea mai rapidă creştere din Europa, a semnat un parteneriat strategic în valoare de peste 45 de milioane de lire sterline, circa 55,5 milioane euro, pe o perioadă de trei ani, cu Worldpay, procesator de vârf din Marea Britanie. Endava devine, astfel, principalul partener Worldpay din regiune ca integrator de sisteme pentru programul de transformare a infrastructurii IT a Worldpay, care are în vedere dezvoltarea generaţiei următoare de platforme de plăţi electronice, simultan cu dezvoltarea continuă a platformelor software deținute de Worldpay şi asigurarea suportului pentru acestea. În prezent, peste 200 dintre angajaţii Endava din centrele din România şi R. Moldova sunt implicaţi în proiecte de dezvoltare software livrate pentru Worldpay. Endava are peste 1.100 de persoane angajate în sediile din Bucureşti, Cluj şi Iaşi.

Worldpay este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de plăţi la nivel global, care procesează zilnic milioane de tranzacţii de plăţi internaţionale, platforme de plăţi globale, plăţi alternative, management de risc, plăţi pe echipamente mobile şi la puncte de vânzare. Endava este o companie privată de servicii IT, înfiinţată în anul 2000, cu mai mult de 1.500 de angajaţi în 11 sedii din Marea Britanie, SUA, Germania, România, R. Moldova şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi o cifră anuală de afaceri de peste 40 de milioane de lire sterline, circa 50 de milioane de euro.